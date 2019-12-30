رايولا: أتفق مع سولشاير.. بوجبا لن يرحل عن يونايتد في يناير

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 - 19:13

كتب : رامي جمال

بول بوجبا - مانشستر يونايتد - ليفربول

حسم مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا مصير لاعب مانشستر يونايتد من الرحيل أو البقاء في صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وقال رايولا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية اليوم الإثنين: "لطالما احترم بول مانشستر يونايتد مثلما يحترمه يونايتد تماما".

وواصل "الشخص الوحيد الذي يتحدث عن مانشستر يونايتد وبوجبا هو أولي جونار سلوشاير لأنه هو من يعلق عبر وسائل الإعلام".

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وأضاف وكيل الأعمال الشهير "أنا أتفق مع ما قاله سولشاير، بوجبا لن يرحل ونحن جيدون بشأن ذلك".

وتابع رايولا "بول يعاني فقط من الإصابة التي حرمته من اللعب خلال الموسم الحالي ونحاول حل تلك المشكلة وهذا هو هدفنا الأساسي".

واستدرك "لكن إن كان سولشاير لديه بعض الأشياء التي يريد الحديث عنها فهو يعرف رقم هاتفي، لكن حتى اللحظة الحالية فأنا أتحدث مع المدير التنفيذي للنادي إد وودوارد في يونايتد، لم أتحدث أبدا مع سولشاير".

وأتم رايولا "ما أعرفه فقط أن بول يحترم سولشاير ويحبه بسبب ما فعله له في الماضي، وهذا هو الشيء الوحيد الذي أعرفه عن مدرب يونايتد".

وينتهي تعاقد بوجبا مع يونايتد في صيف عام 2021 وحتى الآن لم يتم التفاوض بشأن تجديد التعاقد.

وشارك بوجبا خلال الموسم الجاري في ثماني مباريات صنع خلالها هدفين فقط.

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