بواتينج: كرة القدم باتت تجارة تسبب الاكتئاب

لم يعد كيفن برنس بواتينج قادرا على الاستمتاع بممارسة كرة القدم طوال الوقت بحسب ما اعترف في تصريحات صحيفة.

كيفين برنس بواتينج النادي : فيورنتينا

بواتنج تحدث إلى صحيفة بيلد الألمانية: "كل هذه الأموال باتت لعنة، كرة القدم الآن تجارة، ونحن اللاعبون مجرد أرقام".

وأضاف لاعب فيورنتينا: "لو بات وجهك غير ملائم، يتم استبدالك، لم يعد هناك أي وفاء وهذا محزن".

وأكمل: "يجب أن يجروا استفتاء لمعرفة نسبة اللاعبين الذين يشعرون بالسعادة والاستمتاع بالذهاب إلى التدريب".

وأضاف: "من الجلي أن كرة القدم لعبة للمحترفين، ولكن أجورها المرتفعة تجعلها مصدرا للضغط".

واعترف: "الضغط هائل ومن الممكن أن يُسبب الاكتئاب. لم أعد أشعر بالاستمتاع دائما، في السابق كنت أستمتع دوما".

وواصل: "أشعر بالانزعاج عندما أرى فتية لا يظهرون موهبتهم، وأنا أفهم جيدا كيف يكون إهدار الموهبة. بعض الفتية البالغين 19 عاما يقودون سيارة مرسيدس ويتلقون راتبا ويشعرون بالسعادة، يمتلكون موهبة كبيرة ولا يفعلون شيئا، لا يقومون بتدريبات إضافية".

وأكمل: "يعكفون فقط على ألعاب الفيديو ونشر الصور على إنستجرام، يكونون آخر من يحضر إلى التدريبات، وأول من يغادر".

وأتم: "فعلت ذلك في السابق بنفسي، ولكن هذا لم يعد مقبولا في كرة القدم".

بواتينج (32 عاما) يتواجد في فيورنتينا منذ مطلع الموسم الجاري، لكنه لم يشارك سوى في 13 مباراة.

وسبق لـ بواتينج اللعب في عدة أندية أوروبية، أبرزها: ميلان، وبرشلونة، وبوروسيا دورتموند، وشالكه، وأينتراخت فرانكفورت، وبورتسموث، وتوتنام هوتسبير.

ويمتلك بواتينج المولود في ألمانيا 15 مباراة دولية مع منتخب غانا ما بين 2010 و2014.

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