الإنتاج يتخطى الزمالك مؤقتا ويتساوى مع بيراميدز بالتعادل أمام الجونة

تعادل فريق الإنتاج الحربي مع نظيره الجونة بلا أهداف في الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

الإنتاج تحت قيادة مختار مختار لم يتذوق طعم الهزيمة منذ الخسارة في الجولة الخامسة أمام بيراميدز.

ومنذ الخسارة أمام بيراميدز، لعب الإنتاج الحربي 6 مباريات ونجح في الانتصار مرتين وتعادل 4 مرات.

بينما أنهى رضا شحاتة مهمته مع الجونة بالتعادل أمام الإنتاج، قبل أن يبدأ بيدرو بارني مساعد مانويل جوزيه الأسبق مهمته بشكل رسمي مع الفريق.

وقاد رضا شحاتة الجونة في 4 مباريات ونجح في الانتصار مرتين وتعادل مرة وخسر مرة أمام سموحة.

ووصل الإنتاج للنقطة الـ 16 في المركز السادس متساويا مع بيراميدز مع مباراة للأخير، ومتخطيا الزمالك صاحب الـ 15 نقطة مع مباراتين للأخير.

بينما حصد الجونة نقطته الـ 11 في المركز الـ 13.

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