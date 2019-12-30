إنتر يؤكد الاهتمام بـ فيدال: سيرفع مستوانا

اعترف خافيير زانيتي نائب رئيس نادي إنتر ميلان، أن النيراتزوري مهتم بانتداب أرتورو فيدال لاعب برشلونة.

وصرّح زانيتي: "سنرى كيف سيسير سوق الانتقالات الشتوية، أمامنا متسع شهر لإتمام الأمور".

وأضاف خلال حديثه لـ إي.إس.بي.إن: "فيدال لاعب صاحب خبرة ويمتلك شخصية عظيمة، وسنرى ما سيحدث. نتحدث هنا عن لاعب قادر على رفع مستوانا، ونحن بالفعل في مستوى جيد".

وكانت صحيفة ABC الإسبانية قد ذكرت في تقرير لها قبل يومين، أن فيدال بدأ إجراءات مقاضاة برشلونة بسبب عدم صرف مكافآت مالية تبلغ 2,4 مليون يورو.

وقالت الصحيفة إن محامي اللاعب رفع دعوى قضائية في الخامس من ديسمبر الماضي بسبب عدم حصول فيدال على مكافآت متعلقة بالمشاركات.

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ومن المفترض حسب التقرير أن يحصل اللاعب على مليوني يورو عند خوض 60% من مباريات البلاوجرانا الرسمية الموسم الماضي.

لاعب الوسط التشيلي لم يصل إلى هذا الكم من المباريات، إذ عليه أن يخوض على الأقل في المباراة 45 دقيقة وهو ما يعفيه من الحصول على المكافآت وفقا للنادي.

محامو اللاعب أيضا يستندون إلى عدم حصول التشيلي على مكافآت وصول الفريق الموسم الماضي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتُقدر أيضا بـ 1.4 مليون يورو لكل مرحلة، لكن النادي خصم 50% منها.

كما حصل اللاعب على 50% فقط من مكافآت الفوز بلقب الدوري الإسباني إذ حصل على مليون و693 ألف يورو بدلا من 4 مليون و79 ألفا.

وذكر التقرير أن برشلونة يراها خطوة من اللاعب للسماح له بالرحيل عن النادي في سوق الانتقالات الشتوية.

فيدال (32 عاما) شارك في 19 مباراة هذا الموسم، وسجل 5 وصنع هدفا وحيدا.

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