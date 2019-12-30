حوار – كورتوا: هذا الفارق بين سيميوني وكونتي ومورينيو.. ولم أشك في ريال مدريد أبدا

بعد بداية وصفت بالمهتزة للموسم الجاري أصبح ثيبوت كورتوا مصدر أمان في حراسة ريال مدريد وخلال الموسم الجاري في 20 مباراة شارك فيها حافظ على نظافة شباكه في 10 لقاءات.

ثيبوه كورتوا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

فماذا تغير وما هي نقطة التحول؟ وما هو هدفه مع ريال مدريد؟ وكيف يرى مواجهة مانشستر سيتي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا؟

كل هذا أجاب عنه الحارس البلجيكي في حواره مع صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وكل ما يلي على لسان كورتوا.

ماذا بعد الكلاسيكو؟

عقب مواجهة برشلونة أظهرنا قدرتنا في إمكانية مواجهة أي فريق والتغلب عليه واللعب بشكل جيد.

بدأنا الموسم بشكل جيد بالتحديد أمام سيلتا فيجو وأعتقد إنني قمت بتصديين هامين عندما كنا نلعب منقوصين، ربما الانتقادات زادت بعد لقاء باريس سان جيرمان.

ولكنني أشعر إنني أصبحت في حالة أفضل عقب لقاء جالاتا سراي وعادت الثقة لي مجددا.

لكنني احتفظت بالهدوء وواصلت العمل، والآن أشعر بالسعادة لكنني غير سعيد لأنني أريد القتال من أجل الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا والكأس.

نعم فزت بالدوري من قبل مع أتليتكو مدريد لذا أريد الفوز بدوري الأبطال، لكن بكل تأكيد تحقيق لقب الدوري مع ريال مدريد سيكون شيئا مميزا.

لم أكن أشك في قدرة هذا الفريق قبل بداية الموسم، وتحدث معنا زين الدين زيدان عما يمكن أن يقدمه كل شخص وما يريده منا، وكل منا يستطيع تقديم الأفضل للفريق.

الفارق بين مدربيه

روبرتو مارتينيز مدربي في المنتخب له الفضل في كل شيء حدث معنا، لقد غير القليل في الفريق في كأس العالم والأمر نجح بشكل مثالي.

أما دييجو سيميوني فهو مدرب لديه طاقة كبيرة يستطيع بها تحفيز الفريق وارتقى بمستوياتنا جميعا لذا فزنا بالدوري معه، ومن الناحية التكتيكية فهو رائع.

فيما يتميز جوزيه مورينيو بأنه مدرب متطلب للغاية دائما يريد الفوز وهذا جيد ونراه يحدث منه حاليا في توتنام.

لكنني أرى أن أنطونيو كونتي حينما دربني في تشيلسي كان الأفضل من الناحية التكتيكية فالطريقة التي يرى بها كرة القدم هي مستوى آخر، التغيير الذي قام به وجعلنا نلعب بثلاثة مدافعين في الخلف جعل تشيلسي أفضل وأصبحنا كفريق من الصعب التغلب عليه.

مواجهة مانشستر سيتي

هناك العديد من الفرق التي تستطيع الفوز بلقب دوري الأبطال، انظروا إلى ليفربول وما يقدمه في الدوري الإنجليزي لكنه على النقيض يواجه المشاكل في دوري الأبطال.

مانشستر سيتي يعاني من بعض المشاكل حاليا لكن كل شيء يمكن أن يتغير فجأة، من الصعب توقع أي شيء.

وبيب جوارديولا مدرب رائع جدا ولديه سجل مميز هنا في سانتياجو برنابيو، لكننا نركز على جعل جمهورنا سعيد.

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