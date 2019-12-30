أس: ريال مدريد يريد فسخ إعارة لاعبه للدوري الإنجليزي

يرغب نادي ريال مدريد في فسخ إعارة مدافعه خيسوس فاييخو إلى ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي، بحسب صحيفة "أس" الإسبانية.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد يرغب في قطع الإعارة بفترة الانتقالات الشتوية، بسبب عدم حصول فاييخو على العدد الكافي من دقائق اللعب مع ناديه الإنجليزي.

إعارة فاييخو إلى الذئاب تمتد حتى نهاية الموسم الجاري، لكن ريال مدريد يرغب في استرجاعه وإعارته إلى فريق آخر حتى يشارك بشكل مستمر.

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ولم يشارك فاييخو (22 عاما) سوى في 7 مباريات هذا الموسم مع ولفرهامبتون، بواقع 612 دقيقة.

وذكرت الصحيفة أن فاييخو يلقى اهتماما من أينتراخت فرانكفورت الألماني، وليجانيس الإسباني.

وسبق لـ فاييخو اللعب في فرانكفورت معارا من ريال مدريد موسم 2016\2017، وقدم حينها أفضل مستوياته التي أهلته للتواجد في قائمة ريال مدريد خلال الموسمين التاليين.

وذكرت أس أن اللاعب وعلى الرغم من تأقلمه في إنجلترا، لكنه حريص على المشاركة بشكل مستمر ليبقي على فرصه في المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية 2020.

فاييخو كان أحد أفراد منتخب إسبانيا الذي فاز ببطولة أوروبا للشباب 2019 التي أهلت لاروخا للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

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