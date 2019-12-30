ماركا: بنزيمة يُمدد عقده مع ريال مدريد

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية إتمام الاتفاق بين المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة وناديه ريال مدريد من أجل تمديد عقده مع الفريق الملكي.

عقد بنزيمة مع ريال مدريد ينتهي في 2021، ولكن الطرفين وصلا لاتفاق لتمديد العقد لعام آخر.

وأشارت ماركا إلى "بنزيمة اتفق مع ريال مدريد على تمديد عقده لينتهي عام 2022 بدلا من 2021".

عقد بنزيمة الجديد مع ريال مدريد، سيشهد تحسينا في المقابل المادي الذي يحصل عليه المهاجم صاحب الـ 32 عاما.

وتأتي خطوة ريال مدريد نظرا لما يقدمه بنزيمة في الفترة الأخيرة مع الفريق الملكي، ولكن في الوقت ذاته "يرغب اللاعب في السير خطوة خطوة مع ريال مدريد، ولذلك جاء تمديد العقد لعام إضافي واحد فقط".

ومن المنتظر أن يعلن ريال مدريد بشكل رسمي عن تمديد عقد بنزيمة مع نهاية الموسم الحالي.

الفرنسي صاحب الـ 32 عاما تلألأ بقميص الملكي هذا الموسم ونجح في تسجيل 16 هدفا وصناعة 7 خلال ظهوره في 23 مباراة.

رحلة بنزيمة مع ريال مدريد بدأت في 2009 قادما من ليون الفرنسي.

منذ انضمامه لـ ريال مدريد، ظهر بنزيمة في 488 مباراة مع الفريق الملكي ونجح في تسجيل 238 هدفا وصناعة 131.

ورفع بنزيمة مع ريال مدريد 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الإسباني مرتين وكأس ملك إسبانيا مرتين والسوبر الإسباني مرتين إلى جانب 3 ألقاب سوبر أوروبي و4 ألقاب لكأس العالم للأندية.

واُختبر بنزيمة كلاعب العام في ريال مدريد 3 مرات أعوام 2011 و2012 و2014.

طالع أيضا

في 30 صورة - الكرة المصرية في عقد

تطور جديد في أزمة الزمالك والنقاز

كيف يفكر الأهلي في مستقبل فايلر

جديد أزمة باهر المحمدي والإسماعيلي

أمران يعطلان انتقال إليكي للأهلي