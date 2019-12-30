محاولات الإنقاذ تبدأ.. رسميا – اتحاد جدة يتمم صفقته الشتوية الأولى

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 - 17:53

كتب : FilGoal

ليوناردو جيل - اتحاد جدة

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي عن تعاقده بشكل رسمي مع الجناح الأرجنتيني ليوناردو جيل قادما من روزاريو سنترال الأرجنتيني.

ووقع الجناح ولاعب الوسط الأرجنتيني على عقود انضمامه لاتحاد جدة لمدة عامين ونصف، بعدما تخطى الفحوصات الطبية بنجاح.

وتمنى مجلس إدارة اتحاد جدة في بيانه الرسمي "كل التوفيق للاعب للمساهمة مع زملائه في تحقيق النتائج والمستويات التي تواكب تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية".

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وتحدث ليوناردو عقب انضمامه لاتحاد جدة قائلا: "سعيد للغاية لتواجدي هنا وانضمامي للعائلة الاتحادية".

وأضاف "أعدكم بإعطاء كل ما لدي للنادي".

وشارك ليوناردو جيل في 15 مباراة هذا الموسم مع روزاريو سنترال، ونجح في التسجيل مرة وصناعة 4 أهداف.

ولم يسبق لصاحب الـ 28 عاما المشاركة في أي مباراة دولية مع منتخب بلاده الأرجنتين.

صفقة ليوناردو جيل هي الصفقة الأولى لاتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ من يوم الثلاثاء المقبل.

وتتمنى جماهير اتحاد جدة مساهمة الجناح الأرجنتيني في تحسين نتائج الفريق السعودي.

وانتصر اتحاد جدة 4 مرات فقط خلال 13 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم، بينما خسر الفريق 8 مرات وتعادل مرة.

ويحتل اتحاد جدة المركز الـ 13 على سلم ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة من 13 مباراة.

وينتظر اتحاد جدة مواجهة نارية ضد النصر يوم الجمعة الموافق العاشر من يناير من العام الجديد في الجولة الـ 14 من المسابقة السعودية.

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