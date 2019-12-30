في الدرجة الثانية - سيراميكا كليوبترا بطل الدور الأول في القاهرة بعد جولة البدلاء

انتهت منافسات الدور الأول من دوري الدرجة الثانية المصري، بتصدر سيراميكا كليوبترا لمجموعة القاهرة.

كليوبترا تغلب على ضيفه المريخ بهدف عاشور الأدهم ضمن منافسات الجولة العاشرة.

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ليرفع سيراميكا كليوبترا رصيده إلى 24 نقطة في المركز الأول، بفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب مطارديه. فيما تجمّد رصيد المريخ عند 6 نقاط في المركز 11.

وفاز القناة على كوكاكولا 3-1. تقدّم محمد يسري للقناة أولا، وتعادل أحمد بندق لـ كوكاكولا. قبل أن يسجل البديل شريف أشرف هدفي القناة الثاني والثالث في الدقيقتين 78 و+90.

ليرفع القناة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني. ويتجمّد رصيد كوكاكولا عند 13 نقطة في المركز السابع.

كما فاز الداخلية على ضيفه جمهورية شبين بهدف دون رد.

ليرفع الداخلية رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث. ويتجمّد رصيد شبين عند 14 نقطة في المركز السادس.

وتعادل منتخب السويس أمام مضيفه الزرقا دون أهداف في ملعب مياه الدقهلية.

ليرتفع رصيد منتخب السويس إلى 16 نقطة في المركز الرابع. ويرفع الزرقا رصيده إلى 4 نقاط في المركز 12 –الأخير- دون أي فوز حتى اللحظة.

وفاز بتروجت على النجوم بهدفين دون رد.

ليرفع بتروجت رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن. ويتجمّد رصيد النجوم عند 11 نقطة في المركز التاسع.

وتواصلت مصاعب الترسانة بخسارته أمام مضيفه النصر 2-1.

أحمد حسين تقدّم للنصر، ثم أضاف زميله جودة أيمن الهدف الثاني. قبل أن يسجل أحمد جعفر هدف الترسانة الوحيد.

ليرفع النصر رصيده إلى 5 نقاط، ويتجمّد رصيد الترسانة عند 10 نقطة في المركز العاشر.

وفي مجموعة بحري أقيمت مباراتين في افتتاح الجولة 11.

ألعاب دمنهور تغلب على ضيفه أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد تحت قيادة مدربه المؤقت كمال فريد بتوقيع أحمد متعب البديل.

ليرفع ألعاب دمنهور رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث. ويتجمّد رصيد أبو قير للأسمدة عند 13 نقطة في المركز التاسع.

كما تعادل الحمام أمام مالية كفر الزيات بهدف لكل طرف.

ليرفع الحمام رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس. ويتجمّد رصيد مالية كفر الزيات عند 5 نقاط في المركز 11 دون أي انتصار.

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