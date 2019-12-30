رسميا – برشلونة يفتقد جهود أرتور لـ 3 أسابيع.. وإصابة شتيجن

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 - 17:31

كتب : FilGoal

مارك أندري تير شتيجن - برشلونة

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي عن غياب لاعب وسطه أرتور ميلو لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة.

أرتور

النادي : برشلونة

تير شتيجين

النادي : برشلونة

برشلونة
الدوري الإسباني

وأصدر برشلونة بيانا رسميا اليوم الإثنين أشار من خلاله إلى "أرتور يعاني من إصابة في الفخذ ومستمر في تلقي العلاج".

وأضاف النادي "أرتور سيغيب لمدة 3 أسابيع بسبب تلك الإصابة".

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بيان برشلونة لم يتحدث فقط عن إصابة أرتور، بل زاد من قلق جماهيره بعدما أعلن عدم جاهزية حارسه الألماني تير شتيجن.

وكشف برشلونة "شتيجن يعاني من آلام في أوتار الركبة وليس متاحا للمشاركة في الوقت الحالي".

ولم يوضح برشلونة مدة غياب شتيجن، إلا أنه أصبح مشكوكا في إمكانية مشاركته أمام إسبانيول.

ويلعب برشلونة أمام إسبانيول على ملعب الأخير في دربي الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني يوم السبت الموافق الرابع من يناير المقبل.

أرتور صاحب الـ 23 عاما شارك في 12 مباراة فقط مع برشلونة هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 4.

بينما لم يغب شتيجن عن حراسة مرمى برشلونة إلا مرة واحدة فقط في دوري أبطال أوروبا أمام إنتر.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة من 18 مباراة.

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