رسميا – برشلونة يفتقد جهود أرتور لـ 3 أسابيع.. وإصابة شتيجن
الإثنين، 30 ديسمبر 2019 - 17:31
كتب : FilGoal
أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي عن غياب لاعب وسطه أرتور ميلو لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة.
أرتور
النادي : برشلونة
تير شتيجين
النادي : برشلونة
وأصدر برشلونة بيانا رسميا اليوم الإثنين أشار من خلاله إلى "أرتور يعاني من إصابة في الفخذ ومستمر في تلقي العلاج".
وأضاف النادي "أرتور سيغيب لمدة 3 أسابيع بسبب تلك الإصابة".
بيان برشلونة لم يتحدث فقط عن إصابة أرتور، بل زاد من قلق جماهيره بعدما أعلن عدم جاهزية حارسه الألماني تير شتيجن.
وكشف برشلونة "شتيجن يعاني من آلام في أوتار الركبة وليس متاحا للمشاركة في الوقت الحالي".
ولم يوضح برشلونة مدة غياب شتيجن، إلا أنه أصبح مشكوكا في إمكانية مشاركته أمام إسبانيول.
MEDICAL NEWS
We have updates on @mterstegen1 and @arthurhromelo,
here 👉 https://t.co/HwULACPSkK pic.twitter.com/uTpjPfDjLZ— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 30, 2019
ويلعب برشلونة أمام إسبانيول على ملعب الأخير في دربي الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني يوم السبت الموافق الرابع من يناير المقبل.
أرتور صاحب الـ 23 عاما شارك في 12 مباراة فقط مع برشلونة هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 4.
بينما لم يغب شتيجن عن حراسة مرمى برشلونة إلا مرة واحدة فقط في دوري أبطال أوروبا أمام إنتر.
ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة من 18 مباراة.
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