فان دايك: لست إنسانا آليا

يرفض فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول وصفه بالمدافع المتكامل، مشددا على أنه ليس مثاليا.

وشارك فان دايك في انتصار فريقه المهم على وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي وكانت المباراة رقم 100 له مع ليفربول بعد وصوله من ساوثامبتون في يناير 2018.

وقال فان دايك في تصريحات أبرزها موقع ناديه "منذ أول ظهور لي حتى الآن، كنت ألعب الكثير من المباريات وأنا فخور جدًا بأني ألعب الكثير من المواجهات".

وأضاف المدافع الهولندي "معظم المباريات كنت فيها على مستوى ثابت أيضًا، لذلك أنا سعيد جدًا بذلك".

وأكمل "من الواضح أنك لا تكون دائمًا في أفضل حال في بعض الأحيان، لكنني لست إنسان ألي، أنا لست مثاليًا. لذلك، أنا أستمتع فقط بالرحلة وسنرى إلى أين تنتهي".

المدافع الاستثنائي كان حاسما في ليفربول خلال العام الحالي، الذي توج فيه بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم وخسر الدوري بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي.

ويأمل فان دايك أن يكون الموسم الحالي هو الذي يستعيد فيه ليفربول لقب الدوري، الغائب عن خزائن النادي منذ موسم 1989-1990.

وحصد لاعب ساوثامبتون السابق جائزة افضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

























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