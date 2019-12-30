لاعب ليفربول: لن نرفع أقدامنا عن دواسة الوقود

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 - 16:01

كتب : FilGoal

ليفربول - ليستر سيتي

يعتقد آدم لالانا لاعب وسط ليفربول أن فريقه في حاجة لدخول العام الجديد بنفس الطريقة التي انتهى بها عام 2019، وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على الزخم.

ليفربول في الصدارة بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي الوصيف و14 نقطة عن مانشستر سيتي الثالث مع مباراة مؤجلة للريدز، قبل 18 جولة من نهاية الموسم.

وقال لالانا لموقع ناديه: "قلت من قبل إنها لعبة جماعية، وإننا سنحتاج إلى الجميع. لا يمكننا رفع أقدامنا عن دواسة الوقود في الوقت الحالي. لدينا العديد من المباريات الكبيرة".

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وأضاف "الأهم الآن أن يتعافى اللاعبين لأننا عانينا من بعض الإصابات، ومن المهم أن نستعيد اللياقة في أسرع وقت. نريد الحفاظ على مستوانا في العام الجديد والحفاظ على قلعة أنفيلد".

وعن الفوز على ولفرهامبتون، أضاف صاحب الرقم 20: "كانت ثلاث نقط مهمة للغاية. سنشاهد المباراة مجدداً، وسنرى كيف يمكننا أن نكون أفضل ونتطور".

وأتم "لا نريد فقط أن نحقق الفوز والتفكير في أننا تخلصنا من المباراة. أعتقد دائماً أنه في الإمكان أن نكون أفضل، ومن المهم أن نظل هكذا طيلة الوقت".

يذكر أن ليفربول يتبقى له مباراة مؤجلة أمام وست هام يونايتد.

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