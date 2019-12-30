كلوب: مشجعو ليفربول لا يريدون الاحتفال الآن

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 - 14:57

كتب : FilGoal

احتفالات ليفربول مع الجماهير

يعلم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن الإيمان بين مشجعي الريدز بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي يتزايد، لكنه يرفض التهاون فيما تبقى من مباريات.

ليفربول في الصدارة بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي الوصيف و14 نقطة عن مانشستر سيتي الثالث مع مباراة مؤجلة للريدز، قبل 18 جولة من نهاية الموسم.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أن مشجعينا يشبهون الفريق. هم غير مهتمين بهذه اللحظة، ولا يريدون الاحتفال الآن. هم يشاركون معنا في كل مباراة على حدة".

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وأضاف المدرب الألماني "أعجبني كثيراً كيف كان الجمهور أمام وولفرهامبتون. نحن والجماهير وحدة واحدة".

ضمن الفوز على وولفرهامبتون بهدف أن ليفربول سينهي 2019 بدون أي هزيمة في آنفيلد في جميع المسابقات، بينما جمعوا الآن 55 نقطة من أصل 57 ممكنة في الدوري هذا الموسم.

وعند سؤاله حول حسم لقب الدوري أوضح "حينما يطرح علي هذا السؤال، في كل مرة أجيب بأن الأمور لم تحسم بعد. لذلك ناقش الأمر كما تريد، واسألني كلما أردت، لكن لا تتوقع مني إجابة مختلفة".

يذكر أن ليفربول يتبقى له مباراة مؤجلة أمام وست هام يونايتد.

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