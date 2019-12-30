فان دايك محذرا رغم مواصلة الانتصارات: لابد ألا نتهاون

يرفض فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أن يتهاون فريقه في المباريات المتبقية من الدوري الإنجليزي رغم الفارق المريح في الصدارة.

ليفربول انتصر على وولفرهامبتون يوم الأحد واستعاد فريق فارق الـ13 نقطة في الصدارة أمام ليستر سيتي.

وقال فان دايك في تصريحات أبرزها موقع ناديه "كان الأمر صعباً. وولفرهامبتون فريق جيد وجعل اللقاء صعب علينا ولديهم لاعبون جيدون. ليس من السهل أبدًا لكلا الفريقين أن يلعبا في هذه الظروف، الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع الكثير من المباريات، وكذلك السفر للمباريات".

وأضاف "لقد جعلوا الأمر صعبا بالنسبة لنا، ومن الواضح أننا سعداء للغاية بحفاظنا على النقاط الثلاث. يجب أن تكون صبورًا للغاية، وعليك أن تبقى إيجابيًا. حافظنا على الكرة لفترة من الوقت وكنا صبورين للغاية، وأعتقد أن هذا هو أهم شيء".

وواصل "الأمر ليس سهلاً دائمًا لأنك ترغب في تسجيل الأهداف في أسرع وقت ممكن ولكن عليك أن تكون صبورًا للغاية خاصة أمام وولفرهامبتون لأنهم كانوا يدافعون جيدًا وعندما كان لديهم الكرة فعلوا أشياء جيدة أيضًا. كان الأمر صعبًا".

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ضمنت النتيجة أن ليفربول سينهي 2019 بدون أي هزيمة في آنفيلد في جميع المسابقات، بينما جمعوا الآن 55 نقطة من أصل 57 ممكنة في الدوري هذا الموسم.

وأكمل "من الواضح أننا في وضع إيجابي، لكننا لا نستطيع أن نشعر بالرضا. حتى الآن نحن في منتصف الموسم، في منتصف الطريق، لذلك نريد تحقيق المزيد والمزيد".

وأتم الدولي الهولندي "الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به الآن هو التأكد من أننا نركز على المباراة التالية وستكون مباراة صعبة مرة أخرى".

يذكر أن ليفربول يتبقى له مباراة مؤجلة أمام وست هام يونايتد.



























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