جوارديولا: ليقل الجمهور ما شاء.. الفريق رائع في آخر 3 سنوات

ذكر جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي منتقدي ناديه بالبطولات التي حققها في السنوات الأخيرة والتي هيمن فيها سيتيزينس على إنجلترا.

واستعاد سيتي توازنه في الدوري بالفوز على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد يوم الأحد في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خسر أمام مضيفه ولفرهامبتون يوم الجمعة بنتيجة 3-2.

ويبتعد سيتي ثالث ترتيب الدوري بـ14 نقطة عن ليفربول المتصدر، الأمر الذي يعرض الفريق لانتقادات بسبب تراجع نتائجه مقارنة بالموسم الماضي.

ورد الإسباني في تصريحات صحفية:"الجمهور يستطيع أن يقول أو يفعل ما يشاء، لكنه لا يقدر على إنكار أن الفريق في آخر 3 سنوات كان رائعا في كل بطولة".

وأثناء لقاء سيتي وشيفيلد، كانت مباراة حامية الوطيس تجري في ملعب أنفيلد بين ليفربول وضيفه ولفرهامبتون، شهدت قرارات جدلية عديدة بسبب تقنية الفيديو قبل أن يحسمها رفاق محمد صلاح بهدف.

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وجدد جوارديولا انتقاده لطريقة تطبيق التقنية في الدوري الإنجليزي قائلا:"قلت مرارا لدي كثير من الكلام عن الفيديو. في كل أسبوع هناك مشكلة. في مباريات أخرى كان هناك الكثير من العبث. أتمنى أن يتحسن الأمر في الموسم المقبل".

ويستطيع ليفربول توسيع الفارق إلى 17 نقطة إذا فاز بمباراته المؤجلة ضد وست هام يونايتد، الأمر الذي يجعل اللحاق به صعبا للغاية على حامل اللقب في آخر موسمين.

وأضاف المدرب الأسبق لبرشلونة وبايرن ميونيخ "ليس منطقيا التفكير في اللحاق بليفربول. فريق لديه هذه الأرقام (ليفربول)، لماذا نفكر في اللحاق به؟ علينا فقط الاستعداد للمباريات وأن نلعب جيدا لنقترب من القمة بأكبر قدر، التأهب للبطولات التي يغادر فيها المغلوب مباشرة وأن نستعد للموسم المقبل".

ويستضيف سيتي فريق إيفرتون يوم الأربعاء في الجولة 21 من الدوري وهي مباراة يواجه فيها جواريولا مدربا مخضرما هو الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي تولى قيادة توفيز منذ أيام.

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