كلوب يجيب.. من يستحق جائزة أفضل لاعب في إفريقيا؟

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 - 10:56

كتب : FilGoal

صلاح وماني

لم يختر يورجن كلوب مدرب ليفربول لاعبا بعينه، لأن قائمته الرائعة التي تتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز تضم مرشحين من الثلاثة للجائزة القارية.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

فوز جديد حققه يوم الأحد على ضيفه ولفرهامبتون قربه خطوة أخرى من لقب الدوري الإنجليزي، وكان مسجل هدف الانتصار هو ساديو ماني السنغالي.

وبعد أيام يطير ماني وزميله محمد صلاح نجم مصر إلى الغردقة للمشاركة في حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي يكشف فيه عن الفائزين بجوائزه لعام 2019.

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وسئل الألماني، من الأحق بالجائزة؟ فأجاب في تصريحات صحفية:"لا دليل لدي. كلاهما معي، لذا الأمر سهل بالنسبة لي. كلاهما الأول، بهذه البساطة".

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وواصل كلوب "كلاهما رائع، لذا لا أعلم ما الذي سيحدث لكن على أحدهم أن يقرر وكلاهما يستحق الجائزة".

ويجري الحفل في 7 يناير بمنطقة سهل حشيش ويتنافس اللاعبان مع الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

وقدم صلاح وماني أداء رائعا على مدار العام الحالي الذي توجا فيه بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وحصد صلاح الجائزة في آخر عامين بينما يمني ماني نفسه بالتتويج بها لأول مرة.

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