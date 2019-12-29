حجازي يشارك في هزيمة وست بروميتش أمام ميدلسبره.. وليدز يخطف الصدارة في مباراة مجنونة

الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 21:16

كتب : FilGoal

أحمد حجازي

شارك أحمد حجازي مدافع منتخب مصر في خسارة فريقه وست بروميتش ألبيون بثنائية دون رد أمام ميدلسبره في الجولة الـ25 من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش

وست بروميتش

وتلقى وست بروميتش الهزيمة الثانية على التوالي له في الدوري ليتراجع في الترتيب إلى المركز الثاني مناصفة مع ليدز يونايتد.

وتوقف رصيد وست بروميتش عند النقطة 51 في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد ميدلسبره إلى النقطة 30 في المركز الـ16.

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ولعب الدولي المصري المباراة كاملة وهي المشاركة رقم 5 له مع فريقه هذا الموسم في الدوري.

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في مباراة أخرى خطف ليدز يونايتد صدارة ترتيب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي بطريقة مثيرة أمام برمنجهام سيتي.

وفاز ليدز على برمنجهام بنتيجة 5-4 في واحدة من أفضل مباريات الأسبوع وأكثرهم إثارة.

وتقدم ليدز بهدفين ثم تعادل برمنجهام، ومرة ثانية وثالثة تقدم ليدز ثم تعادل الفريق الآخر.

إلى أن أصبحت النتيجة التعادل بأربعة أهداف لكل فريق والدقيقة 90.

ليسجل برمنجهام هدفا بالخطأ في مرماه ويمنح ليدز الفوز.

ووصل ليدز إلى النقطة 51 بالتساوي مع وست بروميتش وبفارق الأهداف عنه ليتصدر الترتيب.

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أحمد حجازي وست بروميتش الدوري الإنجليزي

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