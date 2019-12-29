مدافع الأهلي الأسبق ينضم لـ الداخلية

الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 19:39

كتب : رضا السنباطي

إسلام جابر - الداخلية

تعاقد نادي الداخلية مع مدافع الأهلي الأسبق إسلام جابر قادما من الرجاء في صفقة تبادلية.

إسلام جابر صاحب الـ 23 عاما انضم لـ الأهلي في يناير من عام 2019 قادما من الألمنيوم.

قبل أن يرحل معارا إلى الجونة لمدة 6 أشهر، وبعدها فسخ المارد الأحمر عقده مع اللاعب ليصبح حرا للانتقال لأي فريق، وينتقل لـ الرجاء.

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وتحدث هشام زكريا المدير الفني لـ الداخلية عن اللاعب قائلا: "نجحنا في ضم إسلام جابر بسبب خبراته في دوري الدرجة الثانية".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "كريم خميس انتقل إلى الرجاء في الصفقة التبادلية التي شهدت تعاقدنا مع إسلام جابر".

وتابع "كذلك نجحنا في التعاقد مع مصطفى طلعت مهاجم وادي دجلة السابق لمعرفتي بإمكانياته جيدا".

ويحتل فريق الداخلية المركز الخامس برصيد 13 نقطة تحت قيادة هشام زكريا الذي تولى مسؤولية تدريب الفريق عقب رحيل ضياء عبد الصمد.

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