في الكونفدرالية - رغم إصابة 3 لاعبين في 25 دقيقة.. أغادير يعود بالتعادل أمام سان بيدرو

الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 18:55

كتب : FilGoal

حسنية أغادير

تعادل حسنية أغادير المغربي أمام مضيفه سان بيدرو الإيفواري بهدف لكل طرف، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من كأس الكونفدرالية.

يوسف الفحلي تقدّم لأغادير في الدقيقة 37، قبل أن يدرك رولاند زان بي لتعادل لـ سان بيدرو في الدقيقة 81.

ليرفع حسنية أغادير رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، فيما رفع سان بيدرو رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث.

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وواجه محمد فاخر مدرب حسنية أغادير اختبارا عصيبا في الشوط الأول، عندما أصيب 3 لاعبين من فريقه في ظرف 25 دقيقة، هم مالك سيسيه، وياسين الرامي، وأمين الصادقي.

ويلعب نادي بارادو الجزائري أمام إنيمبا النيجيري في نفس المجموعة بوقت لاحق من اليوم الأحد.

وفي نفس التوقيت، تعادل إساي إف سي البنيني أمام زاناكو الزامبي دون أهداف ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ليرفع زاناكو رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، ويحصد إساي إف سي أول نقطة له في دور المجموعات يحتل بها المركز الرابع –الأخير-.

وتقام مباراة تحديد الصدارة في وقت لاحق من اليوم الأحد بين نهضة بركان المغربي، وموتيما بمبي الكونغولي.

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