مدرب بيراميدز: درست المصري جيدا خلال يومين
الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 20:58
كتب : عاطف شادي
أبدى أنتي تشاتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز سعادته بالفوز على المصري في كأس الكونفدرالية.
المدرب الكرواتي بدأ مهمته مع بيراميدز بالانتصار 2-1 على المصري في استاد الإسكندرية بالجولة الثالثة من دور المجموعات للمسابقة. (طالع التفاصيل)
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وصرّح تشاتشيتش: "سعيد بتحقيق الفوز بعد يومين فقط من تولي المهمة".
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "المصري خصم قوي ونعيد وكان قريبا من الخروج بنقطة من المباراة، لكن فريقي نجح في التسجيل والفوز".
وأكمل: "شاهدت عدة مباريات للمصري قبل لقاء اليوم، وعرفت كل شيء عنه ووضعت الخطة المناسبة".
وواصل: "إيريك تراوري غاب عن المباراة بسبب الإصابة".
وأتم: "أحيي اللاعبين على الأداء والروح العالية، أمتلك لاعبين على أعلى مستوى في مختلف المراكز يستطيعون تحقيق أهداف الفريق في المرحلة المقبلة وحصد البطولات".
وتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما تجمّد رصيد المصري عند 6 نقاط.
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