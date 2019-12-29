مدرب بيراميدز: درست المصري جيدا خلال يومين

الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 20:58

كتب : عاطف شادي

أنتي تشاتشيتش - بيراميدز

أبدى أنتي تشاتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز سعادته بالفوز على المصري في كأس الكونفدرالية.

المدرب الكرواتي بدأ مهمته مع بيراميدز بالانتصار 2-1 على المصري في استاد الإسكندرية بالجولة الثالثة من دور المجموعات للمسابقة. (طالع التفاصيل)

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وصرّح تشاتشيتش: "سعيد بتحقيق الفوز بعد يومين فقط من تولي المهمة".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "المصري خصم قوي ونعيد وكان قريبا من الخروج بنقطة من المباراة، لكن فريقي نجح في التسجيل والفوز".

وأكمل: "شاهدت عدة مباريات للمصري قبل لقاء اليوم، وعرفت كل شيء عنه ووضعت الخطة المناسبة".

وواصل: "إيريك تراوري غاب عن المباراة بسبب الإصابة".

وأتم: "أحيي اللاعبين على الأداء والروح العالية، أمتلك لاعبين على أعلى مستوى في مختلف المراكز يستطيعون تحقيق أهداف الفريق في المرحلة المقبلة وحصد البطولات".

وتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما تجمّد رصيد المصري عند 6 نقاط.

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