فتح الله: الروح والمسؤولية نصرت بيراميدز على المصري

الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 20:18

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز - المصري

أرجع محمود فتح الله مدير الكرة في بيراميدز، انتصار فريقه على المصري إلى تحمل لاعبيه المسؤولية.

بيراميدز انتصر على المصري بهدفين مقابل هدف واحد في استاد الإسكندرية، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

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وصرّح فتح الله بعد المباراة: "أي جهاز فني يتمنى أن يفوز في أولى مبارياته، خصوصا أنها كانت قمة المجموعة".

وأكمل حديثه عبر بي إن سبورتس: "أدركنا أن الفائز في هذه المواجهة سيقطع مشوارا كبيرا نحو التأهل".

وأضاف: "لكننا أغلقنا صفحة هذه المباراة، ونستعد جيدا لمباراة حرس الحدود في الدوري المصري الذي نريد أن نظهر فيه بشكل جيد جنبا إلى جنب مع الكونفدرالية".

وشدد: "اللاعبون هم أصحاب الدور الأكبر في هذا الفوز لأنهم تحملوا المسؤولية وتعاملوا بشكل ناجح مع تغيير الأجهزة الفنية".

وأتم: "المدرب تشاتشيتش أشرف على اللاعبين لمدة يومين فقط وأدار المباراة بشكل جيد، وساعده الروح العالية من اللاعبين".

وتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما توقف رصيد المصري عند 3 نقاط.

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