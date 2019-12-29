إسلام عيسى: المصري صاحب الفضل الأكبر علي.. ونرغب في حصد الكونفدرالية

لم ينس إسلام عيسى جناح نادي بيراميدز فضل نادي المصري عليه، وذلك عقب المواجهة التي جمعت بين الطرفين.

بيراميدز انتصر على الزمالك بهدفين مقابل هدف في قمة نارية في الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

وتحدث إسلام عيسى عقب المباراة قائلا: "أحمد الله على الانتصار وحصد العلامة الكاملة من اللقاء".

وأضاف في تصريحاته مع بي إن سبورتس "المصري نادي كبير وهو صاحب الفضل الأكبر علي، وذلك نادي النصر".

وواصل "لم يُقصر أي أحد من لاعبي بيراميدز. كنا على قدر المسؤولية ونجحنا في الانتصار".

وأشار "لا ننظر الآن لتصدرنا المجموعة. نلعب كل مباراة من أجل الانتصار وهدفنا حصد لقب الكونفدرالية في النهاية".

video:1

سجل جون أنتوي ودودو الجباس هدفا بيراميدز، فيما سجل سعيدو سيمبوريه هدف المصري الوحيد.

فوز بيراميدز رفع رصيده للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة الأولى من الكونفدرالية الإفريقية، فيما تجمد رصيد المصري عند ست نقاط في المركز الثاني.

ويلتقي الفريقان مجددا في الجولة المقبلة على استاد الدفاع الجوي يوم 11 يناير المقبل.

































































طالع أيضا

مقصية مُبهرة من بيراميدز تُسقط المصري

لامبارد يفسد فرحة أرتيتا

مدافع الأهلي الأسبق إلى الداخلية

إثارة كبيرة في الكونفدرالية

شارك في استفتاء FilGoal.com لاختيار الأفضل في 2019