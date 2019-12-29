إسلام عيسى: المصري صاحب الفضل الأكبر علي.. ونرغب في حصد الكونفدرالية

الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 20:17

كتب : FilGoal

أحمد شوشة - إسلام عيسى - بيراميدز - المصري

لم ينس إسلام عيسى جناح نادي بيراميدز فضل نادي المصري عليه، وذلك عقب المواجهة التي جمعت بين الطرفين.

بيراميدز انتصر على الزمالك بهدفين مقابل هدف في قمة نارية في الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

وتحدث إسلام عيسى عقب المباراة قائلا: "أحمد الله على الانتصار وحصد العلامة الكاملة من اللقاء".

أخبار متعلقة

إيهاب جلال: لم نستحق الخسارة أمام بيراميدز "الموفق" بمقصية تاريخية.. بيراميدز يهزم المصري وينفرد بصدارة مجموعة الكونفدرالية قائمة تشاتشيتش الأولى.. أحمد علي يعود لـ بيراميدز أمام المصري 1000 مشجع لـ المصري أمام بيراميدز في الكونفدرالية

وأضاف في تصريحاته مع بي إن سبورتس "المصري نادي كبير وهو صاحب الفضل الأكبر علي، وذلك نادي النصر".

وواصل "لم يُقصر أي أحد من لاعبي بيراميدز. كنا على قدر المسؤولية ونجحنا في الانتصار".

وأشار "لا ننظر الآن لتصدرنا المجموعة. نلعب كل مباراة من أجل الانتصار وهدفنا حصد لقب الكونفدرالية في النهاية".

سجل جون أنتوي ودودو الجباس هدفا بيراميدز، فيما سجل سعيدو سيمبوريه هدف المصري الوحيد.

فوز بيراميدز رفع رصيده للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة الأولى من الكونفدرالية الإفريقية، فيما تجمد رصيد المصري عند ست نقاط في المركز الثاني.

ويلتقي الفريقان مجددا في الجولة المقبلة على استاد الدفاع الجوي يوم 11 يناير المقبل.

طالع أيضا

مقصية مُبهرة من بيراميدز تُسقط المصري

لامبارد يفسد فرحة أرتيتا

مدافع الأهلي الأسبق إلى الداخلية

إثارة كبيرة في الكونفدرالية

شارك في استفتاء FilGoal.com لاختيار الأفضل في 2019

في إفريقيا في الكونفدرالية المصري بيراميدز

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب بيراميدز: درست المصري جيدا خلال يومين 12 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - الـVAR يقف مع كلوب.. ليفربول بشعار "بطل العالم" يهزم ولفرهامبتون 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الكشف عن البرومو الأول لقناة الزمالك الرسمية.. وظهور حازم إمام 48 دقيقة | مصر
فتح الله: الروح والمسؤولية نصرت بيراميدز على المصري 51 دقيقة | إفريقيا
إسلام عيسى: المصري صاحب الفضل الأكبر علي.. ونرغب في حصد الكونفدرالية 52 دقيقة | إفريقيا
إيهاب جلال: لم نستحق الخسارة أمام بيراميدز "الموفق" 57 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟ 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث 3 مرتضى منصور: لا نسجل الأهداف بسبب السحر.. وفايلر لا يصدق نفسه 4 حكم نهائي مونديال الأندية يكشف ما قاله لـ صلاح عند إنذاره

قد ينال إعجابك