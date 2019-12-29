طارق يحيى: ألعن الظروف.. القرعة أجبرتنا على خوض 6 مباريات متتالية خارج القاهرة

قال طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش إنه ليس راضيا بتعادل فريقه مع أسوان 1-1 اليوم الأحد في مباراة مؤجلة ببطولة الدوري المصري.

الطلائع اكتفى بالتعادل أمام أسوان اليوم الأحد، ليعجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي.

وصرح يحيى عبر إذاعة الشباب والرياضة "جئنا للفوز، نبهت على اللاعبين بضرورة الحسم مبكرا بسبب حالة الإجهاد غير الطبيعية".

وأضاف "ألعن الظروف والقرعة التي أجبرتنا على خوض 6 مباريات متتالية خارج القاهرة في طنطا والسويس والإسكندرية والجونة وأسوان".

وأشار "الفريق يعاني من إصابات غير طبيعية، هناك 10 لاعبين مصابين، كما أن أرضية ملعب أسوان سيئة وثقيلة وأثرت على مجهود اللاعبين في اللاعبين بالشوط الثاني".

وتابع "كنا الأفضل في الشوط الأول، كان بالإمكان التقدم بهدفين أول 20 دقيقة، لكن كثرة السفريات تؤدي إلى إجهاد وعدم تركيز".

ونوه طارق يحيى "فريق طلائع الجيش لا يضم ظهير أيمن أو مهاجم من عمليات جراحية لانزلاق غضروفي، ليس لدي الرفاهية لإجراء تعديلات عديدة في يناير، يمكن ضم 3 لاعبين فقط، في الوقت الذي يعاني الفريق من نواقص وإصابات طويلة المدى".

وأتم تصريحاته "المباراة القادمة ضد وادي دجلة ثم حرس الحدود بالقاهرة، ستكون فرصة جيدة لالتقاط الأنفاس وعمل استشفاء للاعبين في ظل ضغط جدول المباريات".

ويحتل طلائع الجيش المركز 16 في الدوري المصري برصيد 8 نقاط من فوز واحد، و4 هزائم، و5 تعادلات.

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