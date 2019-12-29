لامبارد: أرتيتا قرأ خطتي ووجد طريقة لإيقافها.. وربما استحق جورجينيو الطرد

الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 19:17

كتب : FilGoal

أرتيتا - أرسنال - تشيلسي

تحدث فرانك لامبارد المدير الفني لـ تشيلسي عن سبب اختلاف أداء فريقه في الشوط الأول عن الثاني ضد أرسنال، مشيرا إلى "أرتيتا هو السبب".

تشيلسي انتصر على أرسنال بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

أرسنال كان متقدما في النتيجة قبل أن يقلب تشيلسي الطاولة في الدقائق الأخيرة بفضل هدف جورجينيو أولا ثم أبراهام. (طالع التفاصيل)

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وقال لامبارد: "لا أعتقد أننا بدأنا المباراة بخطة ليست صحيحة. الاختلاف الرئيسي في الشوط الأول لم يكن فنيا بالنسبة لي".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "الروح كانت غائبة عنا في الشوط الأول. لم نلعب بالحدة المطلوبة وبعد ذلك أصبحنا أفضل".

وتابع "أرتيتا قرأ خطتي بشكل جيد ووجد طريقه لإيقافها. لقد شاهد كيف لعبنا ضد توتنام ".

وأكمل حديثه قائلا: "لا أريد الجلوس هنا والحديث عن الروح فقط، ولكننا في النهاية نجحنا في الانتصار في اللقاء بفضل القتال والرغبة".

وأشار "أحببت للغاية رد فعل اللاعبين في الشوط الثاني. لا يمكننا القدوم هنا –ملعب أرسنال- وعدم فعل أي شيء يذكر".

لامبارد لم يخف شعوره بأن فريقه كان محظوظا بسبب عدم حصول جورجينيو على بطاقة صفراء ثانية قبل لقطة الهدف.

ويرى لامبارد "ربما استحق جورجينيو الحصول على بطاقة صفراء ثانية والخروج مطرودا أمام أرسنال. ربما كنا محظوظين في ذلك".

فوز تشيلسي رفع رصيده للنقطة الـ35 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة الـ24 في المركز الـ12.

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