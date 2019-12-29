تشكيل مانشستر سيتي - محرز وأجويرو يقودان الهجوم ضد شيفيلد

دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالنجم الجزائري رياض محرز أساسيا في تشكيل فريقه لمواجهة شيفيلد يونايتد.

رياض محرز النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

ويلعب مانشستر سيتي ضد شيفيلد في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

ويحرس عرين مانشستر سيتي، كلاوديو برافو بدلا من إيدرسون الذي يغيب بسبب الإيقاف بعد طرده أمام ولفرهامبتون في المباراة الماضية.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: كلاوديو برافو.

الدفاع: كايل ووكر – جارسيا – فيرناندينيو – زينشينكو.

الوسط: رودري – بيرناردو سيلفا – كيفين دي بروين.

الهجوم: رياض محرز – سيرجيو أجويرو – رحيم سترلينج.

وخسر سيتي قبل يومين أمام ولفرهامبتون بنتيجة 3-2.

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