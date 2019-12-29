أرتيتا: محبط للغاية من الخسارة ضد تشيلسي.. سنحترم لينو وأتمنى بقاء تشاكا

تحدث ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عقب خسارة فريقه القاتلة أمام تشيلسي، مشيرا إلى "مُحبط للغاية مما حدث".

تشيلسي انتصر على أرسنال بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

أرسنال كان متقدما في النتيجة قبل أن يقلب تشيلسي الطاولة في الدقائق الأخيرة بفضل هدف جورجينيو أولا ثم أبراهام. (طالع التفاصيل)

وقال أرتيتا: "محبط للغاية من نتيجة المباراة. سعيد بالعديد من الأمور التي حدثت اليوم ولكن النتيجة كانت محبطة للغاية".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "سعيد برؤية اللاعبين وتطبيقهم لما أريده منهم".

وعن هل استحق جورجينيو بطاقة حمراء قبل تسجيله هدف التعادل، قال أرتيتا: "سأترك ذلك لكم أنتم –الصحفيون-. بالنسبة لي الأمر كان واضحا للغاية".

ودافع أرتيتا عن حارسه الألماني لينو على الرغم من الخطأ القاتل في لقطة هدف جورجينيو، قائلا: "لينو سيشعر بإحباط شديد بكل تأكيد ولكننا سنساعده ليعود بقوة من جديد".

وأشار "علينا احترام ما قدمه لينو لأرسنال طوال الفترة الماضية. سنحترمه ونساعده ليعود من جديد بنفس القوة".

وأعلن مدرب أرسنال رغبته بوضوح في استمرار تشاكا، قائلا: "تشاكا لعب بشكل جيد جدا أمام بورنموث ولكنه غاب اليوم ضد تشيلسي بسبب المرض. أتمنى استمراره معنا وعدم رحيله في يناير".

وربط العديد من التقارير الألمانية اقتراب تشاكا من الرحيل عن أرسنال والانضمام لـ هيرتا برلين الألماني.

وعلى ما يبدو فأن جماهير أرسنال ستتلقى أخبار سيئة جديدة ولكن هذه المرة بسبب كالوم تشامبرز.

المدافع تشامبرز خرج مصابا في الشوط الأول، وعن ذلك قال أرتيتا: "النظرة الأولى ليست إيجابية على الإطلاق".

وأتم "سننتظر ما ستسفر عنه الفحوصات الطبية".

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فوز تشيلسي رفع رصيده للنقطة الـ35 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة الـ24 في المركز الـ12.

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