أبراهام بعد الفوز القاتل على أرسنال: جورجينيو قلب الأمور تماما لصالحنا

الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 18:32

كتب : FilGoal

أبراهام - تشيلسي - أرسنال

أشاد تامي أبراهام مهاجم تشيلسي بما قدمه زميله جورجينيو في الشوط الثاني أمام أرسنال.

تشيلسي انتصر على أرسنال بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

أرسنال كان متقدما في النتيجة قبل أن يقلب تشيلسي الطاولة في الدقائق الأخيرة بفضل هدف جورجينيو أولا ثم أبراهام. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة

جورجينيو عن اللقطة المثيرة للجدل ضد أرسنال: ليس خطأي.. تلك هي كرة القدم لامبارد يفسد ليلة أرتيتا الأولى في الإمارات.. تشيلسي يقلب تأخره إلى فوز قاتل على أرسنال معاناة البلوز تتواصل.. ساوثامبتون يُكبد تشيلسي الهزيمة السابعة

وقال أبراهام بعد الفوز على أرسنال: الفضل يعود لزملائي ولـ جورجينيو".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "أرسنال سيطر تماما على وسط الملعب في الشوط الأول، ولكن هذا الرجل –جورجينيو- شارك وقلب الأمور تماما لصالحنا".

وتابع "دخول جورجينيو غيّر المباراة تماما وكنا أفضل في الشوط الثاني".

وأكمل حديثه قائلا: "كنت أعلم أنه مجرد وقت قبل أن أُسجل في شباك فريق كبير".

وأتم "نجحت في فعل ذلك اليوم أمام أرسنال، وسعيد للغاية بذلك".

فوز تشيلسي رفع رصيده للنقطة الـ35 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة الـ24 في المركز الـ12.

اقرأ أيضا:

هدفا صلاح ينافسان على جائزة

رد فعل أسوان بعد استقالة مجدي عبد العاطي

صفقة أوروبية مدوية في سوق الانتقالات الشتوية

إصابة لاعب الأهلي في المران

في إنجلترا أرسنال تشيلسي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدافع الأهلي الأسبق ينضم لـ الداخلية 4 دقيقة | مصر
طارق يحيى: ألعن الظروف.. القرعة أجبرتنا على خوض 6 مباريات متتالية خارج القاهرة 8 دقيقة | الدوري المصري
لامبارد: أرتيتا قرأ خطتي ووجد طريقة لإيقافها.. وربما استحق جورجينيو الطرد 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر سيتي - محرز وأجويرو يقودان الهجوم ضد شيفيلد 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: محبط للغاية من الخسارة ضد تشيلسي.. سنحترم لينو وأتمنى بقاء تشاكا 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الكونفدرالية - رغم إصابة 3 لاعبين في 25 دقيقة.. أغادير يعود بالتعادل أمام سان بيدرو 48 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟ 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث 3 مرتضى منصور: لا نسجل الأهداف بسبب السحر.. وفايلر لا يصدق نفسه 4 حكم نهائي مونديال الأندية يكشف ما قاله لـ صلاح عند إنذاره

قد ينال إعجابك