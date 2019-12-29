أبراهام بعد الفوز القاتل على أرسنال: جورجينيو قلب الأمور تماما لصالحنا

أشاد تامي أبراهام مهاجم تشيلسي بما قدمه زميله جورجينيو في الشوط الثاني أمام أرسنال.

تشيلسي انتصر على أرسنال بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

أرسنال كان متقدما في النتيجة قبل أن يقلب تشيلسي الطاولة في الدقائق الأخيرة بفضل هدف جورجينيو أولا ثم أبراهام. (طالع التفاصيل)

وقال أبراهام بعد الفوز على أرسنال: الفضل يعود لزملائي ولـ جورجينيو".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "أرسنال سيطر تماما على وسط الملعب في الشوط الأول، ولكن هذا الرجل –جورجينيو- شارك وقلب الأمور تماما لصالحنا".

وتابع "دخول جورجينيو غيّر المباراة تماما وكنا أفضل في الشوط الثاني".

وأكمل حديثه قائلا: "كنت أعلم أنه مجرد وقت قبل أن أُسجل في شباك فريق كبير".

وأتم "نجحت في فعل ذلك اليوم أمام أرسنال، وسعيد للغاية بذلك".

video:1

فوز تشيلسي رفع رصيده للنقطة الـ35 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة الـ24 في المركز الـ12.

اقرأ أيضا:

هدفا صلاح ينافسان على جائزة

رد فعل أسوان بعد استقالة مجدي عبد العاطي

صفقة أوروبية مدوية في سوق الانتقالات الشتوية

إصابة لاعب الأهلي في المران