جورجينيو عن اللقطة المثيرة للجدل ضد أرسنال: ليس خطأي.. تلك هي كرة القدم

يرى جورجينيو لاعب وسط تشيلسي أنه لا يستحق الطرد في اللقطة المثيرة للجدل أمام أرسنال.

تشيلسي انتصر على أرسنال بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

أرسنال كان متقدما في النتيجة قبل أن يقلب تشيلسي الطاولة في الدقائق الأخيرة بفضل هدف جورجينيو أولا ثم أبراهام.

قبل لقطة التعادل لـ جورجينيو، سقط جندوزي بعد تدخل من لاعب تشيلسي وسط اعتراضات بالجملة من لاعبي أرسنال مطالبين ببطاقة صفراء ثانية وطرد للاعب البلوز، ولكن الحكم لم يقرر ذلك.

وتحدث جورجينيو عن اللقطة المثيرة للجدل قائلا: "ليس خطأي. الاحتكاك طبيعي في كرة القدم".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "الكرة مخالفة بكل تأكيد ولكن لا أعتقد أنها تستحق أكثر من ذلك".

وعن اللقاء، قال جورجينيو: "المباراة كانت صعبة للغاية في البداية".

وتابع "شاركت وحاولت مساعدة زملائي وتغيير سير المباراة ونجحت في ذلك".

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فوز تشيلسي رفع رصيده للنقطة الـ35 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة الـ24 في المركز الـ12.

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