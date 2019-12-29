السلحدار لـ في الجول: الروح والحماس أهم مكسب ضد الاتحاد.. وهذا سبب التراجع

يرى أدهم السلحدار المدير الفني للإسماعيلي أن الروح والحماس هما أهم مكسبان حققهما فريقه ضد الاتحاد السكندري في ذهاب دور الثمانية للبطولة العربية.

الإسماعيلي حقق فوزا غاليا على الاتحاد السكندري 1-0 في الإسكندرية، قبل لقاء الإياب في الإسماعيلية.

وقال السلحدار لـFilGoal.com: "الروح والحماس هما أهم مكسبان ضد الاتحاد، التراجع في الشوط الثاني كان من اللاعبين الذين أرادوا تأمين الفوز وليس بتعليمات من الجهاز الفني".

وشدد "التأخر في التغييرات جاء لأن الفريق كان متماسكا دفاعيا، وناجحا في ذلك الأمر، وبدأنا التغييرات فور تعرض اللاعبين للإجهاد".

وأكد "واجهنا فريقا محترما، منظما دفاعيا وهجوميا ولديه مدرب كبير".

وأتم السلحدار بشكر جمهور الفريق الذي سافر للإسكندرية رغم الأمطار، واصفا إياهم بأحد أهم أسباب الفوز، متمنيا استمرار مؤازرتهم في كل الظروف.

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