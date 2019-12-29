أسوان والطلائع يعطلان بعضهما البعض بالتعادل

استمر فريقا أسوان وطلائع الجيش في منطقة الخطر بترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما تعادلا بهدف لمثله يوم الأحد في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز.

وظل أسوان في المركز قبل الأخير بعدما ارتفع رصيده إلى 7 نقاط بينما تساوى طلائع الجيش مع نادي مصر ولكل منهما 8 نقاط. ارتقى طلائع الجيش للمركز 15 بفارق الأهداف عن الأخير.

وتقدم الضيوف عن طريق أحمد سمير الذي سدد الكرة قوية لم يقدر على صدها مسعد عوض في الدقيقة 37، ورد أسوان سريعا عن طريق فادي فريد الذي أحرز بطريقة مشابهة في الدقيقة 44.

ولم يكن مجدي عبد العاطي مدرب أسوان في الميدان لتوجيه لاعبيه، لكنه تابع اللقاء من المدرجات تنفيذا لعقوبة موقعة عليه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

وواصل الفريقان نتائجهما السلبية في البطولة، فتعادل أسوان للمرة الثانية تواليا ولم يفز في الدوري منذ 22 أكتوبر الماضي، بينما خسر طلائع الجيش في آخر مواجهتين له بالبطولة.

وأمام أسوان مواجهة قوية ضد مضيفه الزمالك يوم الخميس في الجولة 11، بينما يحل طلائع الجيش ضيفا على وادي دجلة يوم الجمعة.

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