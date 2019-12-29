الإسماعيلي: رغبة همام في الرحيل؟ نتعامل مع العروض الرسمية فقط

الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 16:02

كتب : FilGoal

همام طارق لاعب الإسماعيلي أمام رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري

علق أدهم السلحدار المدير الفني للإسماعيلي على ما تردد بشأن رغبة همام طارق لاعب الفريق في الرحيل عن صفوف النادي.

وصرح السلحدار عبر قناة تايم سبورتس "همام طارق مرتبط بعقد مع الإسماعيلي مدته موسمين، لا نتعامل إلا مع العروض الرسمية فقط".

وأضاف "همام لاعب مميز، فهو خامة جيدة مثل باقي زملائه في الإسماعيلي، وبمجرد أن يتخلصوا من حالة الكسل يقدمون أداء ونتائج مميزة".

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وأشار المدير الفني للإسماعيلي في سياق آخر إلى أن الأولوية لتدعيم الخط الأمامي في فترة الانتقالات الشتوية.

وأتم السلحدار تصريحاته "نبحث عن مهاجم إفريقي أو لاعب من شمال إفريقيا حتى لا يأخذ مكانا للاعب أجنبي".

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