الإسماعيلي: رغبة همام في الرحيل؟ نتعامل مع العروض الرسمية فقط

علق أدهم السلحدار المدير الفني للإسماعيلي على ما تردد بشأن رغبة همام طارق لاعب الفريق في الرحيل عن صفوف النادي.

وصرح السلحدار عبر قناة تايم سبورتس "همام طارق مرتبط بعقد مع الإسماعيلي مدته موسمين، لا نتعامل إلا مع العروض الرسمية فقط".

وأضاف "همام لاعب مميز، فهو خامة جيدة مثل باقي زملائه في الإسماعيلي، وبمجرد أن يتخلصوا من حالة الكسل يقدمون أداء ونتائج مميزة".

وأشار المدير الفني للإسماعيلي في سياق آخر إلى أن الأولوية لتدعيم الخط الأمامي في فترة الانتقالات الشتوية.

وأتم السلحدار تصريحاته "نبحث عن مهاجم إفريقي أو لاعب من شمال إفريقيا حتى لا يأخذ مكانا للاعب أجنبي".

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