الإسماعيلي: الجماهير كانت مفعول السحر أمام الاتحاد السكندري

الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 00:29

كتب : ياسر الشريف

جماهير الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري

أشاد صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي بجماهيره فريقه عقب الانتصار أمام الاتحاد السكندري.

الإسماعيلي انتصر على الاتحاد السكندري بهدف مقابل لا شيء في ذهاب دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال. (طالع التفاصيل)

هدف انتصار الإسماعيلي جاء عن طريق محمد الشامي في الدقيقة 33.

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وقال المنياوي: "كل التهنئة لجماهير الإسماعيلي الوافية على مساندتها للفريق طوال أحداث المباراة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "مساندة الجماهير كانت مفعول السحر لتحقيق الانتصار أمام الاتحاد".

وتابع "الاتحاد سيلعب على الفوز ولا غيره في لقاء العودة وهذا يُصعب من المباراة".

وأشار "يجب أن يزداد حذرنا في لقاء العودة وأن نلعب بنفس الحماس، لحسم بطاقة الوصول لنصف النهائي".

وأتم "سنغلق صفحة البطولة العربية ونصب كامل تركيزنا على مواجهة إنبي".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة إنبي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة من 10 مباريات.

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