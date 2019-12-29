همام طارق والشامي يعدان جمهور الإسماعيلي بـ"نقل الانتصارات لـ الدوري"

الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 00:24

كتب : ياسر الشريف

همام طارق - هشام محمد - الإسماعيلي - الاتحاد

يرغب الثنائي همام طارق ومحمد الشامي في نقل انتصارات الإسماعيلي من البطولة العربية إلى الدوري.

الإسماعيلي انتصر على الاتحاد السكندري بهدف مقابل لا شيء في ذهاب دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال. (طالع التفاصيل)

هدف انتصار الإسماعيلي جاء عن طريق محمد الشامي في الدقيقة 33.

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وقال محمد الشامي: "سعيد للغاية بالانتصار أمام الاتحاد السكندري".

وأضاف في تصريحاته مع الصحفيين عقب المباراة "لا يزال أمامنا مباراة أخرى لحسم الصعود".

وتابع "كل تركيزنا الآن على الصعود من أجل إسعاد الجماهير. هدفنا مصالحة جماهير الإسماعيلي ونقل الانتصارات إلى الدوري".

وفي الإطار ذاته تحدث هُمام طارق قائلا: "نسير بشكل جيد في البطولة العربية على عكس بطولة الدوري".

وأشار "نشكر الجماهير على المساندة ونعاهدهم على تحسين النتائج في الدوري".

وأتم "سنغلق صفحة البطولة العربية الآن لحين لقاء الإياب، وسنستعد بقوة للقاء الدوري المقبل".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة إنبي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة من 10 مباريات.

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