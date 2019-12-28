كليفيرت يواصل انتصارات أنشيلوتي مع إيفرتون.. وواتفورد يضرب أستون فيلا بثلاثية

واصل إيفرتون التألق مع كارلو أنشيلوتي بفوز جديد على نيوكاسل، فيما فاز واتفورد على أستون فيلا بثلاثية.

نيوكاسل وإيفرتون

فاز إيفرتون على نيوكاسل بهدفين مقابل هدف على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

تقدم كليفيرت لوين لإيفرتون في الدقيقة الـ13، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

في شوط المباراة الثاني، تعادل نيوكاسل عن طريق فابيان شار، قبل أن يضيف كليفيرت لوين هدفا جديدا في الدقيقة الـ64 بعد عرضية ريتشارليسون، لينتهي اللقاء بفوز إيفرتون بهدفين مقابل هدف.

فوز إيفرتون رفع رصيده للنقطة الـ25 مرتقيا للمركز الـ11، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة الـ25 متراجعا للمركز الـ12.

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واتفورد وأستون فيلا

وفاز واتفورد على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب فيكاردي رود، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

تروي ديني تقدم في الدقيقة الـ42، وانتهى الشوط الأول بتلك النتيجة.

في شوط المباراة الثاني، خرج ماريابا مطرودا في الدقيقة الـ57، لكن واتفورد لم يتأثر.

تروي ديني أضاف هدفا ثانيا في الدقيقة الـ67 من ركلة جزاء، قبل أن يختتم إسماعيلا سار الأهداف في الدقيقة الـ71 من عرضية قابلها بلمسة في المرمى.

أحمد المحمدي شارك كأساسي في مركز الظهير الأيمن لأستون فيلا، وأكمل اللقاء حتى نهايته، فيما تواجد محمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد البدلاء.

فوز واتفورد رفع رصيده للنقطة الـ16 في المركز الـ19 وقبل الأخير، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ18 في المركز الـ18.

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ساوثامبتون وكريستال بالاس

وأخيرا، تعادل ساوثامبتون مع كريستال بالاس بهدف لكل فريق على ملعب ماري لويز، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

تقدم جيمس توكينز لكريستال بالاس في الدقيقة الـ50، لكن المتألق داني إنجز أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ74، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

التعادل رفع رصيد ساوثامبتون للنقطة الـ22 في المركز الـ15، فيما ارتفع رصيد كريستال بالاس للنقطة الـ27 في المركز التاسع.

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