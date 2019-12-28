كريم حافظ يشارك في سقوط خماسي تاريخي لـ قاسم باشا

خسر قاسم باشا التركي بخماسية مقابل هدف أمام باشاك شهير في الجولة الـ 17 من الدوري التركي.

محترفنا المصري كريم حافظ شارك في البداية كأساسي وأكملها حتى النهاية.

سقوط قاسم باشا بخماسية أمام باشاك شهير هو السقوط الأسوأ للفريق في تاريخ مواجهاته مع باشاك شهير في كافة البطولات.

لم يسبق لـ باشاك شهير الانتصار على قاسم باشا بخماسية مقابل هدف، ليحقق الأخير فوزه الأكبر.

السنغالي ديمبا با لم يعط أي فرصة لقاسم باشا للدخول في أجواء المباراة ليسجل الهدف الأول لفريقه بعد دقيقة واحدة من انطلاق اللقاء بعد ركلة ركنية وتخبط دفاعي.

وقبل وصول الدقيقة الخامسة عزز إنزو كريفيللي تقدمه فريقه بعد عرضية أرضية متقنة حولها بسهولة في الشباك.

مصاعب قاسم باشا استمرت ليسجل المدافع أوليفيرا فيرنانديز هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 26 لتصبح النتيجة تقدم باشاك شهير بثلاثية.

وعاد ديمبا با ليسجل من جديد قبل نهاية الشوط الأول بعد كرة عائدة من حارس مرمى قاسم باشا.

في الدقيقة 63 سجل إيجيرو إيليا بعد لمسة "لوب" من انفراد صريح، قبل أن يسجل ريكاردو كواريزما هدف قاسم باشا الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 66.

وتجمد رصيد قاسم باشا عند النقطة 15 في المركز الـ 14، بينما وصل باشاك شهير للنقطة 33 في المركز الثاني.

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