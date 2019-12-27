حصاد في الجول 2019 – 15 نجما يتنافسون على أفضل مدافع

بين نجوم الدفاع في مصر حقق بعضهم بطولات خلال العام ومنهم من ارتدى قميص الفراعنة للمرة الأولى وهناك من قدم أداء قويا استحق عليه الإشادة فمن يصبح الأفضل في عام 2019؟

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فماذا قدم من يتنافس على أفضل لاعب في الدفاع في العام؟

علي معلول

ينافس كذلك على جائزة أفضل لاعب في العام ككل، كان علي معلول أحد الركائز الأساسية في تتويج الأهلي بالدوري وكأس السوبر المصري.

10 أهداف ومثلهم تماما صنعهم معلول في الموسم الماضي في كل البطولات.

لكن في الدوري 27% من إجمالي أهداف الأهلي في المسابقة ساهم فيها معلول بالتسجيل أو بالصناعة، رقم ضخم للظهير الأيسر الطائر.

وبدأ اللاعب التونسي الموسم الجاري بقوة كذلك إذ أنه سجل هدفا وصنع أربعة في ثماني مباريات فقط شارك فيها مع الأهلي في كل البطولات.

محمود علاء

مدافع الزمالك كان أحد أعمدة الفريق الرئيسية في المنافسة بقوة على الدوري الموسم الماضي والتتويج بالكونفدرالية وكأس مصر.

وسجل محمود علاء 20 هدفا في الموسم المنصرم في كل البطولات وصنع هدفا وحيدا.

وشارك محمود علاء مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 كذلك.

وفي الموسم الجاري سجل محمود علاء هدفين في 11 مباراة مع الزمالك.

أحمد فتحي

صنع أحمد فتحي الموسم الماضي بأكمله ثلاثة أهداف في 18 مباراة شارك فيها في كل البطولات، ربما كان أقل مواسم الجوكر مشاركة في المباريات.

لكنه الموسم الجاري بدأ بقوة إذ أنه صنع هدفين في سبع مباريات خاضها، بل واستعاد مكانه في منتخب مصر.

عودة رائعة من فتحي خلال العام الذي شهد تتويجه مع الأهلي بلقب الدوري.

عبد الله جمعة

حوله كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق إلى مركز الظهير الأيسر، ومن هنا كانت نقطة تألقه ليصبح ركيزة الزمالك خلال الموسم الماضي.

عبد الله الموسم الماضي شارك في 35 مباراة مع الزمالك في كل البطولات وسجل خلالهم هدفا وصنع ثلاثة.

وخاض عبد الله جمعة خلال الموسم الجاري ثماني مباريات وينتظر تسجيل أو صناعة هدفه الأول.

وتوج الظهير الأيسر للزمالك بلقبي الكونفدرالية وكأس مصر.

كريم العراقي

أحد أعمدة المصري ومنتخب مصر تحت 23 عاما المتوج بكأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في التاريخ والذي ضمن مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020.

وشارك كريم العراقي الموسم الماضي مع المصري في 16 مباراة لم تشهد تسجيله أو صناعته لأي هدف.

وخلال الموسم الجاري شارك العراقي في 14 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

محمود رزق

مدافع الاتحاد السكندري شارك في 25 مباراة الموسم الماضي مع زعيم الثغر وصنع خلالهم هدفا وحيدا.

وخلال الموسم الجاري سجل أربعة أهداف في 10 مباريات في الدوري.

محمود متولي

بدأ العام في الإسماعيلي وأنهاه في الأهلي وتوج معه بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك.

وشارك متولي مع الدراويش الموسم الماضي في 29 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم ستة أهداف.

ومع الأهلي شارك في لقاء وحيد في دوري أبطال إفريقيا ضد كانو سبورت وما يقرب من 27 دقيقة في السوبر أمام الزمالك قبل إصابته.

أحمد أيمن منصور

الظهير الأيسر لبيراميدز خاض 33 مباراة مع الفريق الموسم الماضي وسجل ثلاثة أهداف ما جعله ينضم إلى قائمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا منتصف العام.

أما الموسم الجاري شارك في تسع مباريات ولكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.

أسامة جلال

مدافع إنبي وأحد أحمدة منتخب مصر الأولمبي الذي توج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

شارك أسامة الموسم الحالي مع إنبي في ثماني مباريات وصنع هدفا، أما الموسم الماضي فخاض 12 لقاء فقط مع الفريق وصنع خلالهم هدفا وحيدا كذلك.

باهر المحمدي

الظهير الأيمن للإسماعيلي خاض مع الدراويش الموسم الماضي 36 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا ما جعله ينضم لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019.

وفي الموسم الجاري شارك في ثماني مباريات.

ويسعى باهر مع الإسماعيلي لتخطي عقبة الاتحاد السكندري في ربع نهائي البطولة العربية.

حمدي النقاز

الظهير الأيمن السابق للزمالك رغم رحيله قبل ختام العام وفسخه لتعاقده بداعي عدم حصوله على مستحقاته المتاخرة إلا أنه يبقى أحد أعمدة الفريق الأبيض خلاله.

شارك النقاز الموسم الماضي في 34 مباراة صنع خلالهم أربعة أهداف.

وقبل رحيله شارك في ثماني مباريات مع الفريق الأبيض في الموسم الجاري.

وتوج اللاعب التونسي مع الزمالك بالكونفدرالية وكأس مصر.

رجب بكار

قدم رجب بكار موسما جيدا مع بيراميدز إذ أنه شارك في 31 مباراة وسجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة.

وخلال الموسم الجاري شارك رجب بكار في 13 مباراة وصنع هدفين.

علي جبر

شارك علي جبر مع بيراميدز في أول مواسمه مع الفريق في 31 مباراة سجل خلاهم ثلاثة أهداف.

وفي الموسم الجاري خاض ثماني مباريات ولكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف حتى الآن.

محمد عبد الغني

مدافع الزمالك خاض مع الفريق الموسم الماضي 29 مباراة في كل البطولات وأنهاه متوجا بالكونفدرالية وكأس مصر.

أما الموسم الحالي فخاض عبد الغني ثماني مباريات في كل البطولات حتى الآن.

محمد هاني

الظهير الأيمن للأهلي شارك الموسم الماضي في 31 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع هدفين وتوج مع الفريق الأحمر بلقبي الدوري والسوبر المصري.

أما الموسم الجاري فصنع هاني هدفين في 10 مباريات شارك فيهم في كل البطولات رفقة الأهلي.