بمشاركة النني.. بشكتاش يوقف هزائمه ويقلب تأخره أمام 9 لاعبين

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 - 22:38

كتب : FilGoal

محمد النني - بشكتاش

استعاد بشكتاش توازنه، وتغلب على ضيفه جنتشلربيرليجي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب فودافون بارك، بالجولة 17 من الدوري التركي.

وشارك المصري محمد النني في المباراة كاملة، وساهم في عودة فريقه للانتصارات بعد 4 هزائم متتالية في مختلف البطولات.

التوجولي فلويد أيتي تقدم للضيوف في الدقيقة 24، لكن بحلول الدقيقة 36 كان فريق جنتشلربيرليجي يخوض اللقاء بتسعة لاعبين بعد طرد الثنائي نادر شيفتشي، وياسين بيهليفان.

أخبار متعلقة

وكيل النني يوضح لـ في الجول حقيقة "الاقتراب من ميلان".. ومصير اللاعب الهزائم تتواصل.. النني يشارك في سقوط بشكتاش أمام فنربهاتشة بالفيديو – بشكتاش يُمنى بهزيمة قاتلة عقب خروج النني النني يرد على إمكانية الرحيل من بشكتاش في يناير

ليعود بشكتاش في المباراة بأربعة أهداف من توقيع: دوماجوي فيدا، وجورج كيفن نكودو، وأوجوزان أوزياكوب، وأتيبا هوتشينسون في الدقائق 49، و60، و74، و90.

بشكتاش رفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بفارق 4 نقاط عن الصدارة.

فيما خاض النني مباراته رقم 18 بقميص بشكتاش منذ انتقاله إليه على سبيل الإعارة مطلع الموسم قادما من أرسنال.

اقرأ أيضا:

قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم

بيراميدز يعلن اسم مدربه الجديد

نهاية أحد الأندية العملاقة في شرق أوروبا

ماذا قال سيد عبد الحفيظ قبل مواجهة بلاتينيوم

ليفربول يسترجع مدافعه المعار

محمد النني الدوري التركي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بمشاركة النني.. بشكتاش يوقف هزائمه ويقلب تأخره أمام 9 لاعبين 25 دقيقة | المحترفون
رامي ربيعة: لدينا كامل الإصرار على حصد بطولة إفريقيا هذا الموسم 35 دقيقة | إفريقيا
مؤتمر فايلر: كل مباراة أخوضها تمنحني فرصة تشكيل قاعدة معلومات عن منافسي الأهلي ساعة | مصر
باهر المحمدي: نرغب في رد الاعتبار أمام الاتحاد ساعة | مصر
مؤتمر تشاتشيتش: سأستغل كل شيء للفوز على المصري.. وشاهدت السعيد في المونديال ساعة | إفريقيا
مؤتمر مدرب الإسماعيلي: تمنيت مواجهة الاتحاد في نهائي البطولة العربية وليس الآن ساعة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟ 2 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث 4 مرتضى منصور: لا نسجل الأهداف بسبب السحر.. وفايلر لا يصدق نفسه

قد ينال إعجابك