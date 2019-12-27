بمشاركة النني.. بشكتاش يوقف هزائمه ويقلب تأخره أمام 9 لاعبين

استعاد بشكتاش توازنه، وتغلب على ضيفه جنتشلربيرليجي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب فودافون بارك، بالجولة 17 من الدوري التركي.

وشارك المصري محمد النني في المباراة كاملة، وساهم في عودة فريقه للانتصارات بعد 4 هزائم متتالية في مختلف البطولات.

التوجولي فلويد أيتي تقدم للضيوف في الدقيقة 24، لكن بحلول الدقيقة 36 كان فريق جنتشلربيرليجي يخوض اللقاء بتسعة لاعبين بعد طرد الثنائي نادر شيفتشي، وياسين بيهليفان.

ليعود بشكتاش في المباراة بأربعة أهداف من توقيع: دوماجوي فيدا، وجورج كيفن نكودو، وأوجوزان أوزياكوب، وأتيبا هوتشينسون في الدقائق 49، و60، و74، و90.

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بشكتاش رفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بفارق 4 نقاط عن الصدارة.

فيما خاض النني مباراته رقم 18 بقميص بشكتاش منذ انتقاله إليه على سبيل الإعارة مطلع الموسم قادما من أرسنال.

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