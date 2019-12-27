مؤتمر مدرب الإسماعيلي: تمنيت مواجهة الاتحاد في نهائي البطولة العربية وليس الآن

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 - 21:33

كتب : ياسر الشريف

أدهم السلحدار - الإسماعيلي

لم يكن أدهم السلحدار المدير الفني الحالي لفريق الإسماعيلي يرغب في مواجهة الاتحاد السكندري في ربع نهائي كأس محمد السادس للأبطال.

الاتحاد السكندري يواجه الإسماعيلي يوم السبت في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية.

وقال السلحدار: "كنت أتمنى مواجهة الاتحاد السكندري في نهائي البطولة وليس في الدور الحالي".

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وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة "كل التوفيق لمن ينتصر في تلك المواجهة المصرية في بقية مشواره في البطولة".

وتابع "المواجهة ستكون صعبة للغاية ونحن على أتم الاستعداد من الجانب البدني والفني للمباراة".

وأكمل حديثه قائلا: "الاتحاد السكندري يعد فريقا كبيرا بجهاز فني قدير وأتمنى أن تكون المباراة تليق باسم مصر".

وأشار "نعاني من حالة إجهاد كبير لدى اللاعبين بسبب ضغط المباريات ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية".

وأتم "سعيد للغاية بإقامة المباراة بحضور جماهيري فالجماهير هي متعة كرة القدم. نفتقدهم كثيرا في المنافسات المحلية".

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