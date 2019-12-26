سكاي: باير ليفركوزن يتمسك بـ فولاند ويقاوم انتقاله لـ أرسنال

يحاول نادي باير ليفركوزن الألماني الإبقاء على كيفين فولاند أحد الأسماء المرشحة للانتقال إلى أرسنال الإنجليزي.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الألمانية فأن النادي الألماني يأمل في إبقاء قائده لفترة طويلة وسيقاوم لمنعه من الرحيل.

ويتبق 18 شهرا في تعاقد اللاعب مع فريقه الذي يرغب أرسنال في ضمه بسوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وألمحت "سكاي" إلى أن فولاند يعد واحدا من ضمن عدة أسماء سيتم طرحها على مدرب الفريق الجديد ميكيل أرتيتا.

ويستطيع فولاند البالغ 27 عاما أن يلعب في مركز المهاجم الصريح والجناح الأيمن خاصة أنه يلعب بقدمه الأيسر.

كيفين انضم إلى ليفركوزن قادما من هوفنهايم في صيف 2016 بمبلغ 20 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

وشارك فولاند خلال الموسم الجاري في 25 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع 7 آخرين.

ولعب 10 مباريات بقميص منتخب ألمانيا منذ عام 2014 وسجل هدفا دوليا.

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