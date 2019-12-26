مدرب المصري لـ في الجول: تمارض أموتو؟ شائعات فقط

نفى حمد إبراهيم المدرب العام للمصري كل ما أثير حول تمارض أوستين أموتو لاعب الفريق وغيابه عن لقاء بيراميدز.

وقال المدرب العام للمصري لـFilGoal.com: "أموتو لم يتمارض أبدا هو لاعب ملتزم للغاية".

وأوضح "اللاعب عاد إلى بورسعيد لاستكمال علاجه مع مدرب التأهيل والعلاج الطبيعي عقب شكواه من شعوره بألم في قدمه وفور شفائه سيكون جاهز على الفور لخوض المباريات".

وشدد "لو كان أموتو يدعي المرض لماذا أشركنا ضد طلائع الجيش؟".

وعن الغائبين قال حمد إبراهيم: "كريم العراقي ومحمود وادي سيعودان للمشاركة عقب غيابهما عن لقاء الطلائع للإيقاف ونأمل في لحاق فريد شوقي بالمباراة المقبلة في ظل إصابته بنزلة برد، وهناك احتمال لاستمرار غياب بهاء مجدي لإصابته في العضلة الضامة".

وأتم "نستعد الآن للقاء بيراميدز في الكونفدرالية ونعلم أن المواجهة لن تكون سهلة ونطمح لتصدر المجموعة".

ويلتقي المصري مع بيراميدز يوم الأحد المقبل في ثالث جولات الكونفدرالية لحساب المجموعة الأولى.

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