أحمد ياسر يكشف لـ في الجول تصرف إيهاب جلال المختلف قبل لقاء الطلائع

كشف أحمد ياسر لاعب المصري عن إجراء مختلف قام به إيهاب جلال المدير الفني للفريق البورسعيدي قبل مواجهة طلائع الجيش والتي فاز بها ناديه بهدف دون رد في عاشر جولات الدوري.

أحمد ياسر النادي : المصري المصري

وأصبح ذلك الفوز هو الأول للمصري بعد ثلاث مباريات أخفق فيها في معرفة طريقه للانتصار.

وقال أحمد ياسر مُسجل هدف انتصار المصري على الطلائع لـFilGoal.com: "لأول مرة يغير إيهاب جلال طريقته فبدلا من إلقاء محاضرة على الكل اجتمع بكل لاعب بشكل منفرد ورفع من معنويات الكل وتحدث في كل الجوانب الفنية".

وأضاف "الفوز على الطلائع هام جدا لأننا كنا نعاني من ضغوط عديدة بسبب النتائج الأخيرة ولا يهم من سجل الهدف بل الأهم الفوز".

وواصل "تراجعنا عقب إحراز الهدف الأول بسبب القلق على نتيجة المباراة والتوتر من أجل الفوز، كنا نحتاج الفوز فقط لأن هناك بعض المباريات الأخرى كنا الطرف الأفضل ولم نفز".

وعن سبب عدم احتفاله بالهدف قال: "لم أفكر بالاحتفال بل فضلت السجود لشكر الله فقط، هذه كانت أفضل طريقة للتعبير عن الضغوط التي كانت تحيط بنا وأتمنى أن يصبح ذلك الفوز بداية العودة لطريق الانتصارات".

ويحتل المصري المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة إثر خوضه لتسع مباريات.

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