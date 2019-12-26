الحدود ينتظر مساعدة القطبين ومهاجما تونسيا لحل أزمة العقم الهجومي

حدد طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود أولوياته لتدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأشار محمد حليم المدرب العام للحرس "تعثرنا في الجولات الأربع الماضية، لعبنا أمام الأهلي مباراة دفاعية جيدة، ونحاول حل مشاكلنا الهجومية، لم نسجل في 5 مباريات متتالية باستقدام مهاجم في يناير المقبل، لأننا نعاني من عقم تهديفي".

وأوضح حليم عبر قناة تايم سبورتس "يتبقى لنا 3 أماكن في القائمة المحلية، سنحاول استغلالها لدعم الجانب الهجومي".

وأضاف مدرب الحدود "هناك استقرار في خطي الدفاع والوسط، لذا الصفقات الشتوية ستكون في الجانب الهجومي، بالتأكيد ننتظر مساعدة من الأهلي أو الزمالك، ويتبقى لنا مكان اللاعب من شمال إفريقيا، وهناك مهاجم تونسي سيصل قريبا للحكم على مستواه".

وأتم تصريحاته "تنتظرنا مباراة مهمة ضد بيراميدز يوم الخميس المقبل على ملعب المكس، نتمنى تحقيق نتيجة إيجابية وتجميع أكبر عدد من النقاط قبل انتهاء الدور الأول تدفعنا لاحتلال مركز في منتصف الجدول لتفادي صعوبة مباريات الدور الثاني".

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