الحدود ينتظر مساعدة القطبين ومهاجما تونسيا لحل أزمة العقم الهجومي

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 17:39

كتب : FilGoal

الأهلي - حرس الحدود

حدد طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود أولوياته لتدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأشار محمد حليم المدرب العام للحرس "تعثرنا في الجولات الأربع الماضية، لعبنا أمام الأهلي مباراة دفاعية جيدة، ونحاول حل مشاكلنا الهجومية، لم نسجل في 5 مباريات متتالية باستقدام مهاجم في يناير المقبل، لأننا نعاني من عقم تهديفي".

وأوضح حليم عبر قناة تايم سبورتس "يتبقى لنا 3 أماكن في القائمة المحلية، سنحاول استغلالها لدعم الجانب الهجومي".

أخبار متعلقة

فتح الله: مقارنة بيراميدز بالموسم الماضي خاطئة المنياوي: فوز الإسماعيلي على الاتحاد طريقنا لإيقاف تراجع النتائج بعد زيارة التائب للنادي.. الأهلي يوافق على مواجهة الهلال في مهرجان اعتزال اللاعب بعد عقوبة مرتضى.. اتحاد الكرة: لا نستطيع إيقاف قرارات اللجان القانونية

وأضاف مدرب الحدود "هناك استقرار في خطي الدفاع والوسط، لذا الصفقات الشتوية ستكون في الجانب الهجومي، بالتأكيد ننتظر مساعدة من الأهلي أو الزمالك، ويتبقى لنا مكان اللاعب من شمال إفريقيا، وهناك مهاجم تونسي سيصل قريبا للحكم على مستواه".

وأتم تصريحاته "تنتظرنا مباراة مهمة ضد بيراميدز يوم الخميس المقبل على ملعب المكس، نتمنى تحقيق نتيجة إيجابية وتجميع أكبر عدد من النقاط قبل انتهاء الدور الأول تدفعنا لاحتلال مركز في منتصف الجدول لتفادي صعوبة مباريات الدور الثاني".

طالع أيضا

في الجول يكشف حقيقة أزمة فقدان الزمالك لأحذية اللاعبين في زامبيا

لم يفز ناد مصري في زامبيا منذ 1997

الجوائز لا تزال متاحة في فانتازي في الجول

مدرب بلاتينوم: لا نشعر بالضغط قبل مواجهة الأهلي

طبيب الزمالك يعلن مدة غياب حازم إمام

أخطر دوري في العالم - الجولة العاشرة.. خطة فايلر لا تتأثر بالغيابات

حرس الحدود

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر – مانشستر يونايتد يواجه نيوكاسل 3 دقيقة | أوروبا
مورينيو يشرح كيف غير طريقته ضد برايتون للفوز.. ويتحدث عن مستقبل إريكسن 8 دقيقة | أوروبا
بمشاركة حجازي.. وست بروميتش في القمة رغم التعادل القاتل 14 دقيقة | المحترفون
نقطة من أوبا لـ أرتيتا.. أرسنال يهدر كل الفرص أمام بورنموث ويكتفي بالتعادل 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
معاناة البلوز تتواصل.. ساوثامبتون يُكبد تشيلسي الهزيمة السابعة 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة تريزيجيه والمحمدي.. أستون فيلا يتذوق الفوز مجددا أمام نورويتش 33 دقيقة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟ 2 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث 4 مؤتمر كلوب: رأيت اللون الأحمر كثيرا هنا في قطر.. لا أعلم هل هذه قمصان ليفربول أم مصر

قد ينال إعجابك