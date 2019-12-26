المحمدي وتريزيجيه أساسيان مع أستون فيلا أمام نورويتش

يقود أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" التشكيل الأساسي لفريق أستون فيلا أمام نورويتش في الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا أحمد المحمدي النادي : أستون فيلا أستون فيلا

ويستضيف أستون فيلا فريق نورويتش في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

ويقع أستون فيلا في المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة بينما نورويتش يليه في التاسع عشر برصيد 12 نقطة.

وجاء التشكيل الأساسي لأستون فيلا كالآتي:

حراسة المرمى: توم هياتون

الدفاع: أحمد المحمدي - إزري نجويو - مات تارجيت - كورتني هاوس

الوسط: دوجلاس لويز - جاك جريليش - مارفيلوس نكامبا

الهجوم: محمود تريزيجيه - أنور غازي - ويسلي

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