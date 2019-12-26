مران الزمالك - تألق حراس المرمى

تألق حراس الزمالك الثلاثة يوم الخميس في مران الفريق على الملعب الفرعي لاستاد ليفي موانا واسا في زامبيا استعدادا لمواجهة زيسكو يوم السبت.

ويحل الفارس الأبيض ضيفا على زيسكو في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخضع الحراس لمران بدني قوي قبل بدء تدريبات التصدي للتسديدات والذي تألق فيه محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي.

وبدأ مران الزمالك بمحاضرة فنية للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون والذي طالب خلالها لاعبي الفريق بالتركيز الشديد أمام زيسكو.

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وقسم كارتيرون اللاعبين إلى مجموعتين، أشرف على تدريبات فنية لمجموعة، والأخرى أشرف على تدريبها سامي الشيشيني المدرب العام ونجم الفارس الأبيض السابق.

وتدرب اللاعبون على التحرك بدون كرة ومحاولة التغلب على ضغط المنافس.

وجمع الزمالك 3 نقاط من أول جولتين بعد خسارته ضد مازيمبي وفوزه على بريميرو دي أوجوستو.

ويأمل الزمالك تصحيح مساره بعد فقدانه 7 نقاط في آخر 3 مباريات من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة يوم السبت الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

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