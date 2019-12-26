يد - الشروق التونسية: انتقال اسكندر زايد إلى الأهلي لمدة 3 مواسم

دعم فريق الأهلي لكرة اليد صفوفه بضم المحترف التونسي اسكندر زايد لمدة 3 مواسم قادما من الإفريقي التونسي.

ونقلت صحيفة الشروق التونسية تصريحات خاصة من اسكندر زايد قال فيها: "وقعت على عقد انضمامي إلى صفوف الأهلي المصري لمدة 3 مواسم".

وأضاف زايد "تم الاتفاق على كل الجزئيات في العقد وانتقل رسميا إلى صفوف الفريق المصري بداية من 1 فبراير بعد نهاية أمم إفريقيا مباشرة".

وتشارك مصر في أمم إفريقيا 2020 المقرر إقامتها في تونس من 15 إلى 25 يناير المقبل ويتأهل بطلها إلى أولمبياد طوكيو.

وتابع اسكندر زايد "كنت قريبا من التوقيع للوكرة القطري، لكن العرض المادي لم يكن على مستوى طلبات الإفريقي التونسي قبل أن تبدأ مفاوضاتي مع الأهلي".

وكشفت الشروق التونسية أن الأهلي أتم الصفقة مقابل دفع 140 ألف دولار للنادي الإفريقي بعيدا عن مستحقات اللاعب.

ويأتي ذلك ضمن خطط الأهلي لتدعيم صفوف فريق اليد للمنافسة على البطولات المقبلة بعد دخول المرحلة النهائية من الدوري متأخرا بخسارة مباراتين عن الزمالك المتصدر.

ويضم الأهلي محترفا تونسيا آخر هو يوسف معرف، ويلعب الثنائي التونسي مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا المقبلة.

وأتم زايد تصريحات للصحيفة التونسية "أشكر جمهور الإفريقي واعتذر له إن كنت قصّرت في حقه وكنت أتمنى أن أرفع معه لقبا ولكن الظروف كانت صعبة جدا ولكن يبقى حب الفريق في قلبي دائما".

وسبق لاسكندر زايد اللعب لنادي الزمالك على سبيل الإعارة خلال بطولة السوبر الإفريقي والتي حصدها الأبيض على حساب الأهلي.

وحقق زايد لقب هداف بطولة العالم للشباب تحت 21 عاما والتي أقيمت في 2017 برصيد 76 هدفا، كما حقق اسكندر لقب هداف بطولة العالم للأندية الأخيرة برصيد 29 هدفا مع مضر السعودي.

وسبق للاعب التتويج ببطولة أمم إفريقيا مع تونس عام 2018 بالجابون وكأس الكؤوس الإفريقية الأخيرة مع النجم الساحلي ودوري أبطال آسيا مع العربي القطري بجانب السوبر الإفريقي مع الزمالك.

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