الساحر ميسي عن كيفية إتقانه للركلات الحرة: أدرس تحرك الحراس وأتدرب كثيرا

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 14:39

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

مع احتساب الحكم لركلة حرة قريبة من منطقة جزاء المنافس، يتنفس جمهور برشلونة الصعداء لإيمانه أن الساحر ليونيل ميسي سيسدد الكرة وكأنه ينفذ ركلة جزاء.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

ميسي، أيقونة برشلونة الذي يتقن بشدة تسديد الركلات الحرة وكثيرا ما سجل بهذه الطريقة، يكشف أنه يستعد للأمر بعناية شديدة، سواء بالتدرب، أو بدراسة تحركات حراس المرمى.

وبمناسبة مرور 90 عاما على أول موسم في تاريخ الدوري الإسباني، أجرت رابطة الدوري حوارا مع نجم الأرجنتين، أكثر من سجل في تاريخ البطولة، أحرز المهاجم البالغ عمره 32 عاما 432 هدفا.

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وقال ميسي:"في السنوات الأخيرة بدأت أتابع ما إذا كان الحارس يتحرك قبل تنفيذ الركلة الحرة، هل يتحرك أم لا، كيف تكون ردة فعله للتسديدة، ما هي المسافة بينه وبين القائم أو العارضة، أدرس الأمر أكثر الآن".

وأضاف اللاعب الوحيد في التاريخ الذي نال الكرة الذهبية 6 مرات "كنت أطور في المران طريقتي في التسديد".

وأردف ميسي "أتذكر كثيرا قول صامويل إيتو: حين تبدأ في التسجيل ستستمر، لأنني أضعت فرصا عديدة في البداية".

وأتم "في كل مرة أدخل الميدان لا أركز على المرمى، وإنما أشغل بالي بالمباراة".

وشارك ميسي في 18 مباراة بالموسم الحالي وسجل 15 هدفا وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

ويستعد برشلونة لمواجهة جاره إسبانيول يوم السبت في الجولة 19 من الدوري.

ويتصدر فريق بلاوجرانا ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

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