جريزمان عن ميسي: قد لا نرى مثله مرة أخرى

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 13:44

كتب : FilGoal

برشلونة - جريزمان - ميسي

تغنى أنتوان جريزمان لاعب برشلونة بزميله ليونيل ميسي أيقونة الفريق مشددا أن على الجميع أن يستمتع بالنجم الأرجنتيني الذي يتمتع بموهبة استثنائية.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وقال الفرنسي في حوار موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا":"نتحدث عن لاعب قد لا نراه مرة أخرى، يظهر ربما كل 40 عاما".

وأضاف جريزمان المنتقل مطلع الموسم الحالي من أتليتكو مدريد لبرشلونة "علينا أن نستغل وجوده، سواء كنا زملاءه، جمهور في المدرجات أو مدربين".

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وأتم جريزمان (28 عاما) "ما يستطيع فعله بالكرة مذهل، رائع رؤيته يلعب وأن ألعب بجواره".

بعد خسارته لجائزة أفضل لاعب في العالم 3 سنوات متتالية، عاد ميسي (32 عاما) لاعتلاء عرش الساحرة المستديرة.

وتوج ميسي بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في 2019 ونال الكرة الذهبية للمرة السادسة في مشواره.

ويعتبر البعض قائد الأرجنتين أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، أو على الأقل الأفضل بلا منازع في السنوات العشر الأخيرة.

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