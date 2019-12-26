بعد عقوبة مرتضى.. اتحاد الكرة: لا نستطيع إيقاف قرارات اللجان القانونية

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 12:41

كتب : FilGoal

مؤتمر مرتضى منصور رئيس الزمالك

قال أحمد عبد الله عضو اللجنة المسيرة لأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم إن قرارات اللجان القانونية بالاتحاد واجبة النفاذ.

وكانت لجنة الانضباط عاقبت مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بمنعه من حضور 3 مباريات، إضافة إلى تغريمه 100 ألف جنيه.

وأوضح عبد الله "هناك 3 لجان قانونية باتحاد الكرة، هي الانضباط، القيم والأخلاق، والاستئناف".

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وأشار عبر قناة القاهرة والناس "أحكام هذه اللجان الثلاث واجبة النفاذ، واتحاد الكرة ليس له سلطة عليها، لأن هذه اللجان تتألف من قضاة".

وبسؤاله عن إمكانية تغليظ العقوبة ضد رئيس نادي الزمالك لحضوره المباراة الأخيرة للزمالك أمام الإنتاج الحربي، رد أحمد عبد الله "اتحاد الكرة جهة منفذة لقرار لجنة الانضباط، لا يمكن مناقشة القرارات أو التعليق عليها".

وأكد في ختام تصريحاته أن لجنة الانضباط هي المسؤولة عن تغليظ أي عقوبة صادرة عنها تجاه أي ناد أو مسؤول.

وكشف مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم لـFilGoal.com أن الاتحاد سيغلظ عقوبته ضد شخص مرتضى ولن ينال الزمالك عقاب بسبب حضور رئيسه لمباراة الإنتاج. (التفاصيل)

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