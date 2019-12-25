زيزو: عبد الله السعيد عملة نادرة في مصر

وصف عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني المؤقت لبيراميدز لاعبه عبد الله السعيد بأنه عملة نادرة في الكرة المصرية.

وصرح زيزو عبر قناة تايم سبورتس "عبد الله السعيد من النجوم الكبار سواء مع الإسماعيلي أو الأهلي أو بيراميدز أو المنتخب".

وأضاف "أتمنى له التوفيق والوصول لهدفه رقم 100، وأعتز جدا بهذا اللاعب، ذكرياتي الفنية معه رائعة منذ السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات عام 2015".

وأشار "إنه عملة وموهبة نادرة، من الصعب أن يجمع لاعب وسط بين التميز في صناعة اللعب وتسجيل الأهداف، وكذلك الاقتراب من تسجيل 100 هدف في الدوري المصري".

واختتم زيزو تصريحاته "مباراة المصري في الكونفدرالية صعبة جدا، لأن الطموح متساوي، وكل ما أتمناه أن نتأهل سويا لدور الثمانية في الكونفدرالية".

عبد الله السعيد.. صانع ألعاب بيراميدز ومنتخب مصر سجل هدفه رقم 99 في الدوري المصري قاد به فريقه للفوز على وادي دجلة ضمن الجولة العاشرة من المسابقة للموسم الحالي 2019/2020.

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أهداف السعيد جاءت بواقع 36 مع الإسماعيلي، و50 هدفا مع الأهلي، و13 هدفا مع بيراميدز.

والآن أصبح أمام السعيد هدفا واحدا لدخول نادي المائة.

ويسبق عبد الله السعيد في نادي المائة 8 لاعبين وهم:

1- حسن الشاذلي 173 هدفا

2- حسام حسن 168 هدفا

3- السيد الضظوي 127 هدفا

4- مصطفى رياض 122 هدفا

5- محمود الخطيب 109 هدفا

6- أحمد الكاس 107 هدفا

7- محمد أبو تريكة 106 هدفا

8- جمال عبد الحميد 101 هدفا

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