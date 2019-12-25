خطوة تفصله عن نادي الـ100.. حكاية 99 هدفا لـ عبد الله السعيد في الدوري

وصل إلى الهدف رقم 99 في الدوري المصري، ويتبقى له هدفا واحدا ويصبح تاسع لاعب مصري يدخل نادي المائة.

عبد الله السعيد.. صانع ألعاب بيراميدز ومنتخب مصر سجل هدفه رقم 99 في الدوري المصري قاد به فريقه للفوز على وادي دجلة ضمن الجولة العاشرة من المسابقة للموسم الحالي 2019/2020.

أهداف السعيد جاءت بواقع 36 مع الإسماعيلي، و50 هدفا مع الأهلي، و13 هدفا مع بيراميدز.

والآن أصبح أمام السعيد هدفا واحدا لدخول نادي المائة.

ويسبق عبد الله السعيد في نادي المائة 8 لاعبين وهم:

1- حسن الشاذلي 173 هدفا

2- حسام حسن 168 هدفا

3- السيد الضظوي 127 هدفا

4- مصطفى رياض 122 هدفا

5- محمود الخطيب 109 هدفا

6- أحمد الكاس 107 هدفا

7- محمد أبو تريكة 106 هدفا

8- جمال عبد الحميد 101 هدفا

أهداف السعيد الـ99 سجلهم كما يعلم الجميع بقمصان الإسماعيلي والأهلي وبيراميدز.

وبدأ السعيد مسيرته في الدوري المصري موسم 2003-2004 بينما سجل أول أهدافه في موسم 2005-2006.

ويلعب السعيد حاليا مع بيراميدز موسمه رقم 15 في الدوري المصري.

وإليكم عدد الأهداف التي سجلها عبد الله السعيد في كل موسم حتى الآن:

2005-2006 .. 4 أهداف

2006-2007 .. 7 أهداف

2007-2008 .. 5 أهداف

2008-2009 .. 9 أهداف

2009-2010 .. 3 أهداف

2010-2011 .. 8 أهداف

2011-2012 .. 4 أهداف

2012-2013 .. لم يسجل

2013-2014 .. 9 أهداف

2014-2015 .. 6 أهداف

2015-2016 .. 11 هدفا

2016-2017 .. 10 أهداف

2017-2018 .. 10 أهداف

2018-2019 .. 4 أهداف

2019-2020 .. 8 أهداف

وأكثر الفرق التي استقبلت أهدافا من عبد الله السعيد هما طلائع الجيش وسموحة وهز السعيد شباكهما 10 مرات لكل منهما.

ويأتي في المركز الثاني النادي المصري واستقبل من عبد الله السعيد 7 أهداف.

واستطاع السعيد التسجيل في شباك 27 فريقا في الدوري المصري وهم:

طلائع الجيش – إنبي – حرس الحدود – الاتحاد السكندري – المقاولون العرب – المصري – بتروجت – الزمالك – سموحة – غزل المحلة – الأهلي – المقاصة – الإنتاج الحربي – الشرطة – الجونة – أسمنت السويس – الإسماعيلي – بترول أسيوط – الترسانة – الأوليمبي – أسوان - الأسيوطي - الرجاء - النصر للتعدين - دمنهور – طنطا – وادي دجلة.

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